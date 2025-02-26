Η Ίντερ Μαϊάμι στραβοπάτησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Αμερικής και απέναντι στη Νιού Γιόρκ Σίτι έμεινε ισόπαλη στο 2-2 και μάλιστα έσωσε τον βαθμό στο 90+10’ όταν και ο Σεγκόβια στην εκπνοή της αναμέτρησης διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Σε εκείνη την αναμέτρηση ο Λιονέλ Μέσι έπιασε έναν βοηθό διαιτησίας από τον λαιμό, όχι όμως με άγριες διαθέσεις, αλλά με σκοπό να παραπονεθεί για κάποια απόφαση. Σε αυτά η ομοσπονδία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και επέβαλε πρόστιμο στον Αργεντινό θρύλο.

Η ίδια τιμωρία επιβλήθηκε και στον Λουίς Σουάρες που έπιασε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έναν αντίπαλο του, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσουν οι δύο ποδοσφαιριστές της Ίντερ Μαϊάμι δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

FINE FOR MESSI AND SUÁREZ! 🚨



MLS fines Messi and Suárez for grabbing rivals by the neck! 💥

The Disciplinary Committee ruled they violated the league’s policy on hands to the face/head/neck. The fine amount was not disclosed.⚠️#mls #messi #luissuarez #leomessi #intermiami pic.twitter.com/79z9FXU51D — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 26, 2025

