Στο NBA την πρώτη του αναμέτρηση εναντίον των Μάβερικς ως παίκτης των Λέικερς είχε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος οδήγησε το Λος Άντζελες στην εντός έδρας νίκη με 107-99 και, μάλιστα, το έκανε με εμφατικό τρόπο!

Συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε triple-double, πετυχαίνοντας 19 πόντους, μαζεύοντας 15 ριμπάουντ και μοιράζοντας 12 ασίστ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

O Ντόντσιτς είχε ένα θερμό χαιρετισμό με τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του και κατά τη διάρκεια του αγώνα έριξε κάποιες ματιές στον πάγκο του Ντάλας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το ματς είχε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 16 από τους 27 συνολικά πόντους του στην 4η περίοδο, ενώ οι Λέικερς πέτυχαν την τρίτη σερί νίκη τους και 13η σε 16 αγώνες.

Ο Τζέιμς βοήθησε τον νέο συμπαίκτη του σκοράροντας 16 από τους 27 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ το Λος Άντζελες κράτησε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του και την 13η σε 16 αγώνες.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ πέτυχε 35 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον είχε 22 για τους φιλοξενούμενους.

