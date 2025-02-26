Η νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Ντάλας Μάβερικς με 107-99 και μεγάλο πρωταγωνιστή τoν Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος τελείωσε το ματς με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν η μια αιτία για να πληγωθεί ο Νίκο Χάρισον.

Ο Σλοβένος φόργουορντ των «λιμνανθρώπων» ήταν… βέβαιο ότι θα έκανε τα πάντα απέναντι στην πρώην ομάδα του, προκειμένου να «τιμωρήσει» τον General Manager και την ιδιοκτησία της, για την ανταλλαγή του στους Λέικερς.

Ωστόσο, το… γλέντι στον Χάρισον δεν περιορίστηκε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και στην απόδοση του Ντόντσιτς. Αντιθέτως, στην εξίσωση μπήκαν και οι φίλοι της ομάδας από την Καλιφόρνια…

«Ευχαριστούμε Νίκο», ήταν το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα στην «Crypto.com Arena» άμα τη εμφανίσει του Χάρισον στο παρκέ, με ξεκάθαρο υπονοούμενο!

Lakers fans were chanting 'Thank you Nico!' as Mavericks GM Nico Harrison made his appearance tonight 🗣️pic.twitter.com/Dm3e0OErMy — BasketNews (@BasketNews_com) February 26, 2025

