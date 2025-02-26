Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Λύγισαν» στην 4η περίοδο οι Μπακς και έχασαν από τους Ρόκετς παρά το double double του Γιάννη

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Ρόκετς με 100-97 στο «Toyota Center» του Χιούστον. «Διπλός» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχασε τρίποντο στην εκπνοή ο Ντέμιαν Λίλαρντ

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς το πάλεψαν στην έδρα των Ρόκετς, όμως δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα με 100-97 στο «Toyota Center» του Χιούστον.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τα «ελάφια» να έχουν την ευκαιρία στο φινάλε να στείλουν το ματς στην παράταση, αλλά ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν ευστόχησε σε τρίποντο που επιχείρησε στην εκπνοή του αγώνα.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε άλλο ένα double-double τη φετινή σεζόν, σκοράροντας 27 πόντους (9/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/12 βολές), μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 1 λάθος, 2 φάουλ σε 31’44”.

Ο Κάιλ Κούζμα έμεινε στα χαμηλά με 9 πόντους (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 12 πόντους (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ) και ο Γκριν είχε επίσης 12 πόντους (5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Στον αντίποδα, ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν «διπλός» με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Γκριν σκόραρε 25 πόντους (8 ριμπάουντ).

Τα δωδεκάλεπτα: 30-25, 57-59, 85-85, 100-97 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark