Οι Μπακς το πάλεψαν στην έδρα των Ρόκετς, όμως δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα με 100-97 στο «Toyota Center» του Χιούστον.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τα «ελάφια» να έχουν την ευκαιρία στο φινάλε να στείλουν το ματς στην παράταση, αλλά ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν ευστόχησε σε τρίποντο που επιχείρησε στην εκπνοή του αγώνα.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε άλλο ένα double-double τη φετινή σεζόν, σκοράροντας 27 πόντους (9/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/12 βολές), μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 1 λάθος, 2 φάουλ σε 31’44”.

Ο Κάιλ Κούζμα έμεινε στα χαμηλά με 9 πόντους (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 12 πόντους (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ) και ο Γκριν είχε επίσης 12 πόντους (5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Στον αντίποδα, ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν «διπλός» με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Γκριν σκόραρε 25 πόντους (8 ριμπάουντ).

Τα δωδεκάλεπτα: 30-25, 57-59, 85-85, 100-97

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.