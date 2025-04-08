Μέσι και Ντε Μπρόινε μαζί στην ίδια ομάδα;

Σοβαρή πιθανότητα ο Βέλγος άσος, Κέβιν Ντε Μπρόινε να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τον Λάιονελ Μέσι.

Τα σενάρια φουντώνουν δεδομένου ότι η Ίντερ Μαϊάμι που αγωνίζεται ο Μέσι έχει τα «δικαιώματα ανακάλυψης» του αστέρα της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε, όπως αναφέρει το ESPN.

Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Μέσι και της οποίας έχει μετοχές ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ήδη σε συζητήσεις με τον 33χρονο Βέλγο, ο οποίος φέρεται να έχει δώσει τον πρώτο λόγο στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Ντε Μπρόινε ανακοίνωσε στις 4 Απριλίου ότι θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ.

Το όνομα του Κέβιν Ντε Μπρόινε είχε ακουστεί για την ομάδα του MLS San Diego FC το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα εξέφρασε ανησυχίες για τις οικονομικές απαιτήσεις του Βέλγου άσου.

«Είχα συνομιλίες μαζί του, αλλά θα σας πω κάτι: Αυτοί οι μισθοί δεν θα ταιριάζουν στον προϋπολογισμό μας αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις προσδοκίες του», ανέφερε τότε ο αθλητικός διευθυντής του Σαν Ντιέγκο, Τάιλερ Χιπς, σύμφωνα με το ESPN.

Η Ίντερ Μαϊάμι έχει αναπτύξει έναν ροκ σταρ μετά την προσθήκη του Μέσι, ο οποίος συνεργάζεται με παίκτες όπως ο Λουίς Σουάρες και ο Σέρχιο Μπουσκέτς σε έναν σύλλογο που είναι 4-0-2 (14 βαθμοί) και δεύτερος στην Ανατολική Περιφέρεια του MLS.

