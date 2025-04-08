Παυλίδης: Η σεζόν καριέρας και οι μεγάλες βραδιές του

Συνέχεια σε μία… τρελή σεζόν δίνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο 26χρονος επιθετικός έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στον θρίαμβο στο ντέρμπι με την Πόρτο. Με το χατ-τρικ που σημείωσε οδήγησε σε άνετο «διπλό» την ομάδα του κόντρα στους «δράκους». Με τον ίδιο να γράφει ιστορία. Αφού μέχρι το βράδυ της Κυριακής, κανένας παίκτης των «αετών» δεν είχε πετύχει τρία γκολ στο «κάστρο» του συγκεκριμένου αντιπάλου. «Το να πετυχαίνω χατ τρικ σε ντέρμπι είναι ιδιαίτερο για μένα», σχολίασε ο ίδιος. «Τα τρία γκολ σε ντέρμπι δεν τα περίμενα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Αυτή ήταν μία ακόμη μεγάλη βραδιά σε μία φανταστική σεζόν που κάνει ο «Έλληνας Θεός», όπως αποκαλείται πλέον στην Πορτογαλία. Όπου έχει καταφέρει να πείσει και τους πιο… άπιστους στη χώρα της Ιβηρικής.

Μέχρι τώρα ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει σημειώσει 24 γκολ σε 46 συμμετοχές, ενώ μετράει και 10 ασίστ. Τα 14 είναι για το πρωτάθλημα σε 28 εμφανίσεις. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πέτυχε με την Άλκμααρ περισσότερα τέρματα (33 γκολ σε 46 συμμετοχές) σε σχέση με όσα έχει σημειώσει έως τώρα με τους «αετούς». Αυτή η χρονιά αποτέλεσε το… διαβατήριο για να κάνει το ταξίδι Ολλανδία-Πορτογαλία. Η αμέσως προηγούμενη ολοκληρώθηκε με 22 γκολ σε 40 ματς, ενώ το 2021-22 πέτυχε 25 σε 51 ματς, αμφότερες με τη φανέλα της Άλκμααρ.

Ωστόσο, με τη φετινή σεζόν στην Μπενφίκα συστήθηκε στο ευρύ κοινό, κάνοντας άλμα στην καριέρα του, δείχνοντας ικανός για ακόμη μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα. Αφού τα σενάρια για ενδιαφέρον συλλόγων από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ δίνουν και παίρνουν.

Οι μεγάλες βραδιές

Με το… τρίμπαλο απέναντι στην Πόρτο, ο Παυλίδης έκανε το δεύτερο χατ-τρικ του στην τρέχουσα σεζόν. Το πρώτο του ήταν απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League στις 21/1. Τότε άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, ενώ έκανε το 2-1 στο 22’ έπειτα από γκάφα του Σέζνι και στο μισάωρο βρήκε δίχτυα με πέναλτι για το 3-1. Ωστόσο, οι Καταλανοί χάλασαν τη γιορτή του 26χρονου επιθετικού, κάνοντας τρομερή ανατροπή. Διότι οι «αετοί» μπορεί να έκαναν το 4-2 στο 68’, αλλά από το 78’ έως το 90’+6 οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τρία γκολ.

Οκτώ βράδια μετά, η Μπενφίκα άλωσε το Τορίνο, επικρατώντας 2-0 για την ίδια φάση του Champions League. Ο Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, εκτελώντας από το ύψος του πέναλτι μετά την πάσα του Μπα, ενώ στις καθυστερήσεις θα μπορούσε να είχε διπλασιάσει τα τέρματά του. Πάντως, έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο «διπλό». Αφού μοίρασε ασίστ στο 80’ στον Κοκτσού.

Bonus: Το «διπλό» στην Αγγλία

Παρότι στο επίκεντρο είναι οι επιδόσεις του σε συλλογικό επίπεδο, δεν γίνεται να παραλείψουμε τη μεγάλη βραδιά του Παυλίδη, αλλά και της Εθνικής στην Αγγλία. Με το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι σοκαρισμένο, πενθώντας την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, η γαλανόλευκη υποχρεώθηκε να παίξει ένα πολύ δύσκολο ματς. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες πήρε ένα μεγάλο «διπλό», με τον Παυλίδη να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αφού στο 49’ έφερε βόλτα την αντίπαλη άμυνα και εκτέλεσε για το 1-0 στο 49’. Στο 90’+4’ νίκησε και δεύτερη φορά τον Πίκφορντ για το 2-1.

