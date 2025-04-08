Κανόνια από τα χαμηλά «στρώματα»: Οι γκολτζήδες που αξίζουν άνοδο ή έστω... μεταγραφή

H τρέχουσα ποδοσφαιρική σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία με την έκβαση πολλών πρωταθλημάτων να έχει κριθεί, εν αντιθέσει με κάποια άλλα που η αγωνία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όλες οι ομάδες ωστόσο έχουν δρομολογήσει τον σχεδιασμό ενόψει της επόμενης σεζόν και αναζητούν ποδοσφαιριστές προκειμένου να καλύψουν «τρύπες» με στόχο τη βελτίωση του ρόστερ τους.

Στις κινήσεις του θερινού «παζαριού», είθισται να γίνονται και προσθήκες από υποδεέστερες ομάδες στις οποίες είναι κρυμμένα αρκετά «διαμαντάκια» που αλλάζουν τη μοίρα και μπορούν να γράψουν τη δική τους ιστορία στο άμεσο, ή και το μακρινό μέλλον.

Εμείς όμως θα το πάμε ένα βήμα... παρακάτω! Το sport-fm.gr παίρνει το μπλοκάκι του, βάζει σφραγίδα στο διαβατήριο και μπαίνει στο αεροπλάνο για να «οργώσει» τις πέντε πιο προηγμένες, ποδοσφαιρικά, χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να εντοπίσει τους κορυφαίους σκόρερ στις δεύτερες κατηγορίες της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Αγγλίας!

Τα νούμερα που ακολουθούν μπορεί να παραπέμπουν σε Football Manager, αλλά δεδομένα οι σκάουτερς και οι προπονητές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη μπορούν να εμπνευστούν και να παρακολουθήσουν ορισμένους από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές.

Segunda Division

Πρώτος μας προορισμός η Ιβηρική χερσόνησος και η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στη Segunda Division λοιπόν, αν κανείς επικεντρωθεί στη βαθμολογία θα παρατηρήσει μια πραγματική «μάχη» που διαδραματίζεται στην κορυφή ανάμεσα σε Λεβάντε και Έλτσε που απέχουν μόλις δυο βαθμούς οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε. Από την 3η έως και την 6η θέση, βρίσκονται οι ομάδες που θα διεκδικήσουν, μέσω playoffs το τελευταίο εισιτήριο για τη La Liga της επόμενης σεζόν και αυτές είναι οι Σανταντέρ, Μιραντές, Οβιέδο και Ουέσκα.

Και όμως, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω. Στην κορυφή της σχετικής λίστα, φιγουράρει το όνομα του Κολομβιανού, Λούις Σουάρεζ ο οποίος διαπρέπει με τη φανέλα της Αλμερία και σε 33 ματς έχει πετύχει 22 τέρματα.

Στο κατόπι του βρίσκεται ένας άλλος... Λατίνος με ατόφιο ταλέντο. Ο λόγος για τον Αργεντινό, Χοάν Πανικέλι. Ο 22χρονος στράικερ, εκ Ρίβερ Πλέιτ ορμώμενος, πραγματοποιεί μια τρομερή σεζόν με τη φανέλα της Μιραντές, έχοντας σκοράρει τα 16 από τα 45 συνολικά τέρματα της ομάδας του, βάζοντας την σε τροχιά ανόδου.

Ο πιο παραγωγικός όμως στη Segunda Division, εκτός από εκτελεστική δεινότητα, διαθέτει και μεγάλο αλτρουισμό. Αυτός δεν είναι άλλος από τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ράγιο Βαγιεκάνο και σημερινό αστέρι της Ρασίνγκ Σανταντέρ, Αντρές Μαρτίν. Ο Ισπανός είναι συγκλονιστικός! Στα 25 του χρόνια έχει βρει μια νέα ποδοσφαιρική «Ιθάκη». Σίγουρα τα 14 γκολ του εν συγκρίσει με τα 22 του Σουάρες ωχριούν, όμως δεν είναι καθόλου αμελητέες οι 13 ασίστ που έχει μοιράσει και που ομολογουμένως αποτελούν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα.

Ligue 2

Αφήνουμε την Ισπανία και μεταφερόμαστε λίγο πιο κεντρικά στην Ευρώπη για να συνεχίσουμε τον έλεγχο στη Γαλλία και τη Ligue 2. To τοπίο στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, επίσης δεν είναι ξεκάθαρο με τη Λοριάν να είναι με 61 βαθμούς στην κορυφή και την Παρί FC να μετρά 58. Στην 3η θέση η Μετς με 57, ενώ Γκινγκάμπ και Δουνκέρκη είναι αρκετά πίσω, αφού έχουν 48 βαθμούς. Με συμπληρωμένες 29 αγωνιστικές και ακόμη πέντε να υπολείπονται, υπάρχει μια μονομαχία τριών παικτών για το χρυσό παπούτσι.

Με 17 τέρματα, στην κορυφή βρίσκεται ο Ζούνιορ Ελί Κρουπί. Ο 18χρονος άσος της Λοριάν, έχει ήδη μπει στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων και δικαίως, αφού οδηγεί ολοταχώς την ομάδα του στη Ligue 1.

Κοντά του με τρία λιγότερα γκολ, βρίσκονται δυο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές με τον έναν να μην διεκδικεί με την ομάδα του άνοδο. Από τη μια ο Ζαν-Φιλίπ Κρασό της Παρί, μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά με 15 τέρματα και τέσσερις ασίστ, έχει παίξει κομβικό ρόλο στη φετινή πορεία της ομάδας του. Ακριβώς τα ίδια τέρματα, αλλά μια λιγότερη ασίστ, έχει ο Τιμοτέ Ενκαντά. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Ροντέ έχει παίξει σε 25 ματς βρίσκοντας 15 φορές δίχτυα και η καριέρα του προμηνύεται πολύ λαμπρή με τη Ναντ, να καραδοκεί για την απόκτησή του.

Πάμε λίγο πιο ανατολικά και συγκεκριμένα στη Γερμανία για να δούμε τα... κανόνια της Bundesliga 2! Έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε και το Αμβούργο, όπως όλα δείχνουν, θα καταφέρει να πάρει μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες την πολυπόθητη άνοδο, αφού βρίσκεται στην κορυφή και το +2 από τη δεύτερη της κατάταξης, Κολωνία. Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν είναι το Μαγδεμβούργο που βρίσκεται στην 3η θέση, ισόβαθμο με την Καϊζερσλάουτερν του Στέφανου Τζίμα που μετρά 12 γκολ.

Ωστόσο ο πρώτος σκόρερ με 17 τέρματα είναι ο πολύπειρος, Νταβί Ζέλκε που έχει πάρει... επ' ώμου την ομάδα του και δίνει τα μέγιστα στο γήπεδο προκειμένου να τη βοηθήσει να επιστρέψει στα σαλόνια. Να σημειωθεί, ότι ο έμπειρος Γερμανός στράικερ, υστερεί συγκριτικά με τους διώκτες του στις ασίστ, διότι δεν έχει μοιράσει καμία ασίστ.

Ευρώπη: Oι κορυφαίοι σκόρερ των δεύτερων κατηγοριών στο Top 5 των χωρών

Στη δεύτερη και την τρίτη θέση των σκόρερ βρίσκονται δυο ποδοσφαιριστές που μετρούν από 16 τέρματα. Από τη μια ο Μαρτάιν Κάαρς του Μαγδεμβούργου. H καριέρα του ποτέ δεν ήταν «αστραφτερή», αφού ο 26χρονος Ολλανδός πέρασε για πρώτη φορά τα σύνορα της πατρίδας του το περασμένο καλοκαίρι και ήδη έχει αφήσει το στίγμα του στη γερμανική ομάδα. Μάλιστα είναι και ομαδικός, αφού έχει μοιράσει και 5 ασίστ, ενώ ο ανταγωνιστής του για το... ασημένιο παπούτσι, Ράγκναρ Άτσε της Καϊζερσλάουτερν, έχει τα ίδια γκολ, αλλά μόλις μια ασίστ.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γκολτζήδες στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας είναι πολλοί, καθώς μέχρι τη 12η θέση - εις εξ αυτών και ο Τζίμας - υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν πετύχει μέχρι και 10 τέρματα!

Serie B

Πάμε σε πιο... γειτονικά μέρη και συγκεκριμένα στην Ιταλία! Η Serie B ανέκαθεν αποτελούσε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο οποίο οι εκπλήξεις δεν έσβησαν ποτέ, όπως και τα μεγάλα ταλέντα.

Εκεί η Σασουόλο είναι αγκαλιά με την άνοδο, αφού βρίσκεται στο +9 από τη δεύτερη Πίζα, η οποία με τη σειρά της πάει να κάνει την έκπληξη και να αφήσει την Σπέτσια στην τρίτη θέση. Οι 32 από τις 38 αγωνιστικές έχουν γίνει στη Serie B και υπάρχουν και εκεί επτά ποδοσφαιριστές με διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Πρώτος και καλύτερος είναι ο 33χρονος αρχηγός της Κατάντζαρο, Πιέτρο Ιεμέλο! Ο «καπιτάνο» μπορεί να μην δει την ομάδα του να ανεβαίνει στη Serie A, όμως με τα 16 τέρματα του, έχει εξασφαλίσει για αυτήν την παραμονή. Στο κατόπι του βρίσκεται ο εξαιρετικός και άκρως υποτιμημένος, Αρμάντ Λοριεντέ της πρωτοπόρου Σασουόλο με 14 γκολ και πέντε ασίστ, ενώ ο Φραντσέσκο Εσπόζιτο της Σπέτσια έχει σκοράρει τα ίδια τέρματα.

Η μεγάλη έκπληξη ακούει στο όνομα «Αντρέα Αντοράντε»! Ο 25χρονος Ιταλός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στη Γιούβε Στάμπια μετρώντας φέτος 13 γκολ και μια ασίστ.

Championship



Το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος! Ίσως το δυσκολότερο και πιο ενεργητικό πρωτάθλημα του κόσμου, η Championship, πάντοτε διέθετε ομάδες με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχουν «μοσχοπουληθεί» τόσο εντός, όσο και εκτός Αγγλίας.

Στα 41 ματς από τα 46 που έχει το καλεντάρι της Championship, η κούρσα ανόδου αφορά τρεις ομάδες με την Μπέρνλι να βρίσκεται στην κορυφή με 84 βαθμούς, ακολουθεί με έναν λιγότερο η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ενώ στην 3η θέση είναι με 82 η Λιντς. Aπό την 4η μέχρι και την 6η θέση των playoffs το «παζλ» συμπληρώνουν, Σάντερλαντ, Μίντλεσμπρο και Μπρίστολ Σίτι.

Eκεί όμως ο πρώτος σκόρερ, ανήκει σε ομάδα που βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας! Ο 24χρονος Ισπανός, Μπόρχα Σάινθ, δεν είναι καν σέντερ φορ και έχει πετύχει 17 τέρματα, αγωνιζόμενος στη θέση του εξτρέμ!

Ακολουθεί με 15 γκολ ο Ζοέλ Πίρου της Λιντς Γιουνάιτεντ, ενώ στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερς βρίσκεται ο Αμερικανός σέντερ φορ της Νόριτς, Τζόσουα Σάρτζεντ με 14 γκολ και πέντε ασίστ.

Και αν στη Γερμανία και την Ιταλία υπήρχε ποικιλία στους διψήφιους σκόρερ, τότε στην Championship συναντάμε μια πανδαισία! Ο τελευταίος... των αρχισκόρερ ο Βακούν Μπιγιό που αγωνίζεται στην 10η της βαθμολογίας, Γουότφορντ και έχει σκοράρει 10 τέρματα!



