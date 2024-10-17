Λογαριασμός
Το συγκλονιστικό αφιέρωμα της «MARCA» στον Μέσι - Τον ανέδειξε ως τον κορυφαίο όλων των εποχών

Η «MARCA» με ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της ανακήρυξε τον Λιονέλ Μέσι ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών

Λιονέλ Μέσι

«Λιονέλ Μέσι, ο κορυφαίος όλων των εποχών…».

Η «MARCA» δημιούργησε ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της (δείτε εδώ) για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Σε αυτό, δείχνει μέσω γραφημάτων και στατιστικών γιατί ο Μέσιείναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με την ανάλυση να είναι λεπτομερέστατη και άκρως εντυπωσιακή.

Στη δεύτερη θέση φιγουράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και στην τρίτη ο σπουδαίος Πελέ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λιονέλ Μέσι Marca
