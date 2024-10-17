«Λιονέλ Μέσι, ο κορυφαίος όλων των εποχών…».
Η «MARCA» δημιούργησε ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της (δείτε εδώ) για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.
Σε αυτό, δείχνει μέσω γραφημάτων και στατιστικών γιατί ο Μέσιείναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με την ανάλυση να είναι λεπτομερέστατη και άκρως εντυπωσιακή.
Στη δεύτερη θέση φιγουράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και στην τρίτη ο σπουδαίος Πελέ.
Inter Miami Leo Messi— MARCA (@marca) October 17, 2024
🤩 Esto es lo que pasa cuando fichas al futbolista con más títulos de la historia. Inalcanzable 🏆🐐https://t.co/KM2DoCTmoE pic.twitter.com/v4Ik6mftXP
