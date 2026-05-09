Ο Λιονέλ Μέσι με αριστερό πλασέ στην κίνηση χρίστηκε σκόρερ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Τορόντο με το τελικό 4-2 και μένει στα ποδοσφαιρικά βιβλία του MLS.

Αυτό, διότι έφτασε να έχει συμμετοχή σε 100 τέρματα πιο γρήγορα από κάθε άλλον, με μόλις 64 ματς στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ! Ο προηγούμενος κάτοχος της επίδοσης ήταν ο Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο, αλλά είχε χρειαστεί 95 ματς για την 100άρα.

Ο κάτοχος του… ποδοσφαιρικού κόσμου, με την επιτυχία της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, έφτασε πλέον στα 907 τέρματα καριέρας. Και μπορεί να είναι αρκετά λιγότερα από εκείνα του Κριστιάνο, αλλά σημασία έχει να τον απολαμβάνουμε όσο ακόμα είναι παρών στα γήπεδα…

Another milestone for Messi 👏 pic.twitter.com/luEPR8snp3 — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

