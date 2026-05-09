Νταμπλούχος ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ μετά από 41 χρόνια. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, οι «πράσινοι» κατέκτησαν και το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με το 1-3 στο «Παλατάκι» επί του ΠΑΟΚ να τελειώνει τη σειρά. Ο ΠΑΟ ήταν καλύτερος φέτος και κατά γενική ομολογία και κατέκτησε δίκαια τα δύο τρόπαια, κάτι που είχε να πετύχει από το μακρινό 1985.

Κακό ξεκίνημα Παναθηναϊκού και άριστο για τον ΠΑΟΚ ο οποίος βρέθηκε μπροστά με 3-0, αλλά οι «πράσινοι» το συμμάζεψαν άμεσα σε 3-2. Οι γηπεδούχοι, ήταν σταθερά μπροστά και αισθάνονταν σιγουριά με την παρουσία του Ούρος Κοβάσεβιτς. Μετά από αρκετό «κυνήγι» ο Παναθηναϊκός βρήκε ισοφάριση με τον Γιάντσουκ (7-7). Το μπλοκ και η υποδοχή του Παναθηναϊκού, άρχισαν να λειτουργούν, ενώ το σερβίς του Νίλσεν, έφερε για πρώτη τον Παναθηναϊκό μπροστά με τον Δανό να παίρνει έναν άσο και ένα μπλοκ άουτ για το 8-10 και το τάιμ άουτ του Βαλάντη Μαμάη. Το «τριφύλλι» κατάφερε με έναν ακόμη άσο, αυτή τη φορά του Γιάντσουκ, πήρε αέρα τριών πόντων (9-12). Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ και τη μείωση του σκορ στον πόντο (12-13). Όμως η κάκιστη υποδοχή του ΠΑΟΚ και ένα λάθος του Ερνάντες, έφεραν τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +4 (12-16) και το δεύτερο τάιμ άουτ των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε και με ένα εξαιρετικό επί μέρους 3-0 μείωσε στον πόντο. Οι πρωταθλητές, επανήλθαν στις κανονικές τους υποδοχές και με μπλοκ έφυγαν ξανά στους δυο με πρωταγωνιστή τον Νίλσεν που με τρομερό άσο έφερε το +4 (17-21). Ο Ερνάντες ήταν ο μοναδικός που κρατούσε σε επαφή με το σκορ τον ΠΑΟΚ με δυο επιθέσεις και ισάριθμα μπλοκ άουτ μειώνοντας σε 21-23, ενώ ο Πρωτοψάλτης με λάθος χτύπημα έφερε το ματς στο 22-23. Όμως ο αρχηγός των φιλοξενούμενων με ένα μπλοκ άουτ, αλλά και με διπλό μπλοκ σε συνεργασία με τον Βουλκίδη έκαναν το 22-25 για το 0-1 στα σετ.

Με ισοπαλίες και ισορροπία η εκκίνηση του δεύτερου σετ μέχρι το 4-4 όπου ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα δυο πόντων (4-6). Ο ΠΑΟΚ, με τον Κοβάσεβιτς να μην έχει ρυθμό από το σερβίς, αλλά να παίρνει πόντους από δύσκολες επιθέσεις, έμενε κοντά στο σκορ, αλλά Νίλσεν και Βουλκίδης, διατηρούσαν τους πράσινους σε απόσταση ασφαλείας, που ήταν των πέντε πόντων (10-15).



Ο ΠΑΟΚ έβρισκε πάντοτε τον τρόπο να επιστρέφει σε φάσεις που ο Παναθηναϊκός έχανε τις κόντρα μπάλες, δίνοντας το δικαίωμα στον Ερνάντες να βάζει την ομάδα του στο ματς. Οι «πράσινοι» δεν έχαναν το προβάδισμά τους, μέχρι το σημείο που ο Κόλεφ ισοφάρισε με πρώτο χρόνο. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν εν τέλει να βρουν το προβάδισμα με το λάθος του Σπίριτο σε έξυπνη φάση για το 22-21. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου κρατούσε το προβάδισμά της, αλλά ο Κόλεφ με μπλοκ στον Νίλσεν έδωσε το πρώτο σετ μπολ στον ΠΑΟΚ (24-23).

Το προβάδισμα εναλλασσόταν συνεχώς με τη μια ομάδα να δίνει το σετ στην άλλη και να φτάνει στην παράταση της παράτασης! Και αυτό γιατί κρίθηκε στους 34 πόντους με τον Ερνάντες να παίρνει τον τελευταίο πόντο για το 34-32.



Εξαιρετικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ ο οποίος βρέθηκε με το «καλησπέρα» να προηγείται 5-1, αλλά με κύριο εκφραστή του τον Γιάντσουκ ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο 5-4. Οι «πράσινοι» δεν άφησαν τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει μειώνοντας συνεχώς στον πόντο, αλλά η ψυχολογία δεν αντιστρεφόταν μιας και δεν περνούσαν μπροστά. Κατάφεραν όμως οι παίκτες του Ανδρεόπουλου να ισοφαρίσουν σε 11-11, αλλά αυτό ήταν προσωρινό, μιας και ο συγκλονιστικός Ερνάντες έφερε στο κρισιμότερο σημείο τον ΠΑΟΚ στο +4 (19-15 & 20-16). Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κρατήσει και άλλο το +4 και ο Νίλσεν με τον Γιάντσουκ μείωσαν σε 21-19 αναγκάζοντας σε τάιμ άουτ τον Βαλάντη Μαμάη προκειμένου να κόψει τον ρυθμό. Αυτό αρχικά ωφέλησε την ομάδα του που βρήκε νέο πόντο με τον Ερνάντες, αλλά ξανά ο Νίλσεν και ο Γιάντσουκ έφεραν το ματς στον πόντο (22-21) και το νέο τάιμ άουτ από πλευράς ΠΑΟΚ. Παρά το 23-21 του Κοβάσεβιτς και ενώ όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά, ο Παναθηναϊκός, έβγαλε την αντίδραση του, με το μπλοκ άουτ του Νίλσεν και τον άσο του Γιάντσουκ ισοφαρίζοντας σε 23-23! Μάλιστα οι «πράσινοι» με φοβερό μπλοκ του Ανδρεόπουλου πήραν το set ball, το οποίο σβήστηκε από τον Ερνάντες για το 24-24! Όμως ένας φοβερός πόντος του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου και το απίθανο μπλοκ του Σπίριτο στον Ερνάντες, έδωσαν το σετ στον Παναθηναϊκό με 24-26 για το 1-2!



Με ένα 4-2 του ΠΑΟΚ άρχισε το 4ο και πιο καθοριστικό σετ του 3ου τελικού. Ο Κοκκινάκης, ήταν ο άνθρωπος που πήρε κρίσιμες επιθέσεις. Οι δυο ομάδες, είχαν ρίξει τις εντάσεις τους με τον Βουλκίδη και τον Νίλσεν να βρίσκουν σημαντικούς πόντους επαναφέροντας τον Παναθηναϊκό στο ματς με τρομερό άσο του Γιάντσουκ (13-13). Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ σε κρίσιμο σημείο, αλλά ο ΠΑΟΚ αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 18-18! Ο Νίλσεν ωστόσο εκεί που η μπάλα «έκαιγε» με δυο άσους έφερε τους πράσινους στο +3 (19-22). Ο δρόμος για τους πράσινους δεν είχε γυρισμό και έτσι το τριφύλλι με 21-25 έκανε το 1-3 και κατέκτησε τον τίτλο!

