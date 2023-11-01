Μεντβέντεφ: «Δεν έκανα χειρονομία στο κοινό. Το νύχι μου κοίταζα»

Θεωρείται ένας από τους πιο... ιδιόρρυθμους τενίστες και δικαίωσε τη φήμη του ΚΑΙ στο Παρίσι ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος αποχωρώντας από το γήπεδο μετά τον αποκλεισμό του από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, φάνηκε να υψώνει... κεκαλυμμένα το μεσαίο δάχτυλο προς την κερκίδα.

Ο ίδιος ερωτηθείς αργότερα για αυτή την κίνηση δήλωσε... αθώος. «Ποιο μεσαίο δάχτυλο; Το νύχι μου κοίταζα. Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο σε αυτό το όμορφο κοινό του Παρισιού;», είπε ο Μεντβέντεφ.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί αρκετές στιγμές έντασης στον αγώνα. Λίγο πριν κατακτήσει το δεύτερο σετ, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο στις κερκίδες του γηπέδου, που τον γιούχαρε λίγο πριν σερβίρει και ο ίδιος δε συνέχιζε τον αγώνα, ενώ σε κάποια άλλα σημεία φαινόταν να απαντά σε κάποιους που τον έβριζαν.

Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο:

Daniil Medvedev was asked if he was giving the middle finger to the crowd:



“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” 😂



pic.twitter.com/9k2ZRzz3fr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 1, 2023

