Μεντβέντεφ: «Δεν έκανα χειρονομία στο κοινό. Το νύχι μου κοίταζα»

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αρνήθηκε πως έκανε χειρονομία στο κοινό του Παρισιού μετά την ήττα από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ  

Daniil Medvedev

Θεωρείται ένας από τους πιο... ιδιόρρυθμους τενίστες και δικαίωσε τη φήμη του ΚΑΙ στο Παρίσι ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος αποχωρώντας από το γήπεδο μετά τον αποκλεισμό του από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, φάνηκε να υψώνει... κεκαλυμμένα το μεσαίο δάχτυλο προς την κερκίδα.

Ο ίδιος ερωτηθείς αργότερα για αυτή την κίνηση δήλωσε... αθώος. «Ποιο μεσαίο δάχτυλο; Το νύχι μου κοίταζα. Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο σε αυτό το όμορφο κοινό του Παρισιού;», είπε ο Μεντβέντεφ.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί αρκετές στιγμές έντασης στον αγώνα. Λίγο πριν κατακτήσει το δεύτερο σετ, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο στις κερκίδες του γηπέδου, που τον γιούχαρε λίγο πριν σερβίρει και ο ίδιος δε συνέχιζε τον αγώνα, ενώ σε κάποια άλλα σημεία φαινόταν να απαντά σε κάποιους που τον έβριζαν.

Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο:

