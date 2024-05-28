Για τη νοοτροπία νικητή που επανήλθε στον Ολυμπιακό μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε συνέντευξή του στην Cosmote TV ενόψει του σπουδαίου τελικού με τη Φιορεντίνα για του Conference.



Ο Βάσκος προπονητής των «ερυθρόλευκων» μίλησε για την προσωπική του πορεία στην προπονητική, τονίζοντας πως δεν περίμενε ότι θα ζήσει έναν ευρωπαϊκό τελικό σε αυτή την ηλικία. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο κλίμα που βρήκε όταν ανέλαβε τους «ερυθρόλευκους» και τον τρόπο που προσέγγισε τους παίκτες ώστε να τους «κερδίσει».



«Είμαι αυτό που βλέπετε. Δεν κρύβω κάτι. Λέω τα πράγματα όπως μου έρχονται στο μυαλό, είτε κάνω λάθος, είτε όχι. Ελπίζω πως και οι άλλοι με βλέπουν όπως βλέπω και εγώ τον εαυτό μου. Προσπαθώ να συνεργάζομαι καλά με όλους, είτε έχω απέναντί μου κάποιον ανώτερό μου, είτε κατώτερο ιεραρχικά, φέρομαι σε όλους με τον ίδιο ωραίο τρόπο. Θέλω όλοι γύρω μου να νιώθουν καλά, να νιώθουν άνετα και να το απολαμβάνουν. Είμαι ένας αρκετά ανοιχτός και προσιτός άνθρωπος. Προσπαθώ να διατηρώ μία κανονικότητα και ηρεμία σε όσους βρίσκονται μέσα στο προπονητικό κέντρο», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:



«Όταν ήρθα ήξερα πως δεν έπρεπε να κάνω ριζικές αλλαγές, γιατί τότε θα έχανα πολλούς ποδοσφαιριστές πριν καλά καλά γνωριστούμε. Θα έλεγαν, ποιος είναι τώρα αυτός, τι ήρθε να μας βάλει να κάνουμε; Δεν ήθελα να συμβεί. Ήθελα σιγά σιγά να κερδίσω κάποιους παίκτες και όσο περνάει ο καιρός κερδίζω όλο και περισσότερους. Είναι πολύ δύσκολο να σε δεχτούν 28 ποδοσφαιριστές την ίδια στιγμή.



Στην αρχή υπήρχαν άλλοι που μου χαμογελούσαν και με χαιρετούσαν και κάποιοι που ήταν πιο επιφυλακτικοί. Όσο περνούσαν οι μέρες έβλεπα χαρούμενους όλο και περισσότερους ανθρώπους. Αυτό που πάντα προσπαθώ να κάνω είναι να υπάρχει μια καλή σχέση σε όλα τα τμήματα στο προπονητικό κέντρο. Δεν θέλω ποτέ να είναι τσακωμένοι οι φροντιστές με τους παίκτες ή οι αναλυτές με το τεχνικό τιμ. Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα σε όλους».



Για το στοιχείο που απέκτησε η ομάδα ανέφερε: «το πιο δυνατό μας στοιχείο είναι η νοοτροπία του νικητή. Έλλειπε ότι ήρθα εδώ. Δεν θέλω να πω ότι την έφερα εγώ αλλά όλοι μαζί καταφέραμε να βρούμε αυτή τη νοοτροπία και την πίστη για τη νίκη»



Για το αν είχε μιλήσει με τους «ερυθρόλευκους» πριν αναλάβει ο Καρβαλιάλ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε: «Εγώ ο ίδιος δεν είχα μιλήσει. Είχε γίνει μία συζήτηση όταν έφυγε ο Μαρτίνεθ και πριν έρθει ο Καρβαλιάλ. Υπήρχε Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής και κάτι είχε αναφέρει αλλά εγώ ο ίδιος δεν είχα μιλήσει».



Όσο για την ως τώρα πορεία της καριέρας του: «Καμιά φορά είναι και θέμα τύχης, συγκυριών. Ξεκίνησα από το τοπικό, από την Πέμπτη κατηγορία με τη δεύτερη ομάδα της Αθλέτικ και καταφέραμε αμέσως να πάρουμε την άνοδο. Πετύχαμε σπουδαία πράγματα με τη Βαγιαδολίδ και την Έιμπαρ. Όπου και αν βρέθηκα, όπου και αν δούλεψα πέρασα ωραίες στιγμές και μπορεί να μην υπήρχε αυτή η αναγνώριση, μπορεί να μην ήξεραν όλοι το όνομά μου όπως συμβαίνει τώρα μετά τους συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, ωστόσο είμαι πολύ ικανοποιημένος με την καριέρα μου και με τη δουλειά μου σε όλες τις ομάδες που πήγα. Το γεγονός πως τώρα που έχω μεγαλώσει σε ηλικία, έχω βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης, είναι κάτι που δεν περίμενα»

