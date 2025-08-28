Οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να δώσουν κάποια πολύ δυνατά «τεστ» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο του μερικά σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου της «γηραιάς ηπείρου».

Πράγματι, ο Ολυμπιακός έκλεισε σπουδαία «ραντεβού» καθώς θα φιλοξενήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ θα παίξει εκτός έδρας στο «Καμπ Νόου» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αντιμετωπίζοντας αμφότερες τις ομάδες του «clasico»!

Παράλληλα, θα… μεταφερθεί στο παρελθόν με αναμετρήσεις κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός έδρας και την Άρσεναλ στο Λονδίνο, ενώ θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Αϊντχόφεν και την κυπριακή Πάφο!

Τέλος, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα φιλοξενηθεί από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά και από την Καϊράτ Αλμάτι στο μακρινό ταξίδι του Καζακστάν!

Αναλυτικά οι αντίπαλοι: Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.