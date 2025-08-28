Με τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Ρικάρντο Κακά να βοηθούν τον Τζόρτζιο Μαρκέτι, οι 36 ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα, έτσι ώστε να μάθουν τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Φυσικά, το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον Ολυμπιακό, που κληρώθηκε με Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφο εντός και Καϊράτ εκτός έδρας.

Παράλληλα, στην κληρωτίδα βρέθηκε και η Πάφος, η οποία θα ζήσει ιστορικές στιγμές, καθώς θα κληθεί να παίξει με Μπάγερν, Βιγιαρεάλ, Σλάβια Πράγας και Μονακό στην Κύπρο, αλλά και Τσέλσι, Γιουβέντους, Ολυμπιακό και Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας.

Αναλυτικά όλα τα ματς:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Μπιλμπάο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσείγ, Μπενφίκα, Μονακό και Καϊράτ

Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρέαλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ και Μονακό.

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί (εκτός), Μπριζ, Άρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Πάφος (εκτός)

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ και Γαλατάσαραϊ

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ και Ουνόν

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Πάφος, Καραμπάγκ, Νάπολι, Άγιαξ.

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Κοπεγχάγη και Νιουάκαστλ.

2ο γκρουπ

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Καϊράτ, Μπιλμπάο.

Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόφεν, Ουνιόν και Γαλατάσαραϊ

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.

Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη και Πάφο

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος και Μονακό.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ και Καραμπάγκ.

Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ

Μπριζ: Μπαρστελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ, Μονακό και Καϊράτ.

3ο γκρουπ

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μονακό.

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν και Νιούκαστλ

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακος, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ.

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ και Κοπεγχάγη

Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, και Μπιλμπάο.

Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός

Σλάβια Πράγας: Μπάρτσα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφο

Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ.

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν.

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπάρτσα, Λερερβκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ και Καραμπάγκ.

Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότενα, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος.

Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Ουνιόν και Μονακό

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν και Γαλατάσαραϊ

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ

Νιούκαστλ: Μπάρτσα, Παρί, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ

Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόιρτνγκ, Πάφο και Κοπεχγάγη.

