Ανακοινώθηκε η μέρα της κλήρωσης για τα Playoffs και Playouts της Super League

Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει μπει πλέον για τα καλά στην τελική του ευθεία, καθώς πλησιάζει η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League

Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει μπει πλέον για τα καλά στην τελική του ευθεία, καθώς πλησιάζει η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Τα Playoffs και τα Playouts πλησιάζουν και η Super League γνωστοποίησε πότε θα πραγματοποιηθεί και η ηλεκτρονική κλήρωση με τις ομάδες να μαθαίνουν το πότε και με ποιόν πρόκειται να αναμετρηθούν.

Στα γραφεία της Super League θα διεξαχθεί η κλήρωση τη Δευτέρα 10/03.

Αναλυτικά οι ώρες των κληρώσεων:

Η ανακοίνωση της Super League:
«Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2024-25, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10.03.2025 στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League».

