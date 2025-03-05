Ανακοινώθηκε η μέρα της κλήρωσης για τα Playoffs και Playouts της Super League

Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει μπει πλέον για τα καλά στην τελική του ευθεία, καθώς πλησιάζει η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.



Τα Playoffs και τα Playouts πλησιάζουν και η Super League γνωστοποίησε πότε θα πραγματοποιηθεί και η ηλεκτρονική κλήρωση με τις ομάδες να μαθαίνουν το πότε και με ποιόν πρόκειται να αναμετρηθούν.

Στα γραφεία της Super League θα διεξαχθεί η κλήρωση τη Δευτέρα 10/03.



Αναλυτικά οι ώρες των κληρώσεων:



13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:10 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

13:20 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)



Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2024-25, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10.03.2025 στα γραφεία της Super League.



Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:



13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:10 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

13:20 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)



Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.