Το «παρών» στο Final Four της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι θα δώσει ο Γιώργος Πρίντεζης, καθώς, εκτός από το γεγονός πως θέλει να βρίσκεται στο πλευρό του Ολυμπιακού, έχει κληθεί και από τη διοργάνωση ως μέλος της All-25 EuroLeague Team!

Έτσι λοιπόν, ο άλλοτε αρχηγός των «ερυθρόλευκων» επισκέφθηκε το απόγευμα ένα κομμωτήριο, αποχαιρέτησε την εντυπωσιακή του χαίτη, κάνοντας τα μαλλιά του σε στιλ... Τάιλερ Ντόρσεϊ, έριξε στη βαλίτσα του ένα κασκόλ των Πειραιωτών και πέταξε για την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων!

