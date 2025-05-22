Λογαριασμός
Η φωτογράφηση των αρχηγών με την κούπα της Euroleague: «It just got serious…»

Οι αρχηγοί των ομάδων του φετινού Final-4 της Euroleague φωτογραφήθηκαν δίπλα στο τρόπαιο και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ έχει αρχίσει

Η φωτογράφηση των αρχηγών με την κούπα της Euroleague

Σλούκας, Παπανικολάου, Τζέιμς και Μαχμούτογλου πόζαραν δίπλα στην κούπα που κάνει άπαντες να νιώθουν… devotion με την κορυφαία μπασκετική Λίγκα της Ευρώπης.

Με την ευχή και την ελπίδα για έναν ελληνικό τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι τέσσερις captains φωτογραφήθηκαν βάσει και των ημιτελικών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή και η Euroleague ανέφερε στα social media:

«Τώρα αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα…».

Πηγή: sport-fm.gr

