Με Ριέκα ή Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Τη Ριέκα από την Κροατία ή τη Σέλμπουρν από την Ιρλανδία θα βρει στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, εφόσον στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης αποκλείσει την αυστριακή Βολφσμπέργκερ.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη Ριέκα ή στην πόλη Ντραμκόντρα του Δουβλίνου στις 21 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα, έδρα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Για να μπορέσουν οι «ασπρόμαυροι» να φτάσουν μία ανάσα από τη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, θα χρειαστεί πρώτα να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βολφσμπέργκερ, με το πρώτο παιχνίδι να είναι αυτή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο επαναληπτικός είναι την ερχόμενη εβδομάδα (14/8, 20:00).

Αναλυτικά τα πιθανά έσοδα του ΠΑΟΚ ανάλογα με την πορεία του στο Europa League

4.31 εκατ. ευρώ για την συμμετοχή στην League Phase.

450.000 ευρώ για κάθε νίκη.

150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

75.000 ευρώ * την θέση που θα καταλάβει στην League Phase ως μπόνους.

600.000 ευρώ εάν τερματίσει στις θέσεις 1-8.

300.000 ευρώ εάν τερματίσει στις θέσεις 9-16.

300.000 ευρώ για την πρόκριση στα Play-Offs.

1.75 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στους «16».

2.5 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα προημιτελικά.

4.2 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα ημιτελικά.

7 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στον τελικό.

6 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου.



