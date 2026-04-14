Η αναμέτρηση ΑΕΚ- Ράγιο Βαγιεκάνο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η ΑΕΚ κυνηγά την υπέρβαση και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όσα θα συμβούν στην ιστορική ρεβάνς κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο.

Την Πέμπτη (16/04), μπαίνουμε από νωρίς στο κλίμα του αγώνα, με τον «δικέφαλο» να ψάχνει ένα μικρό θαύμα, με στόχο να ανατρέψει την ήττα του με 3-0 στην Ισπανία και να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League. Τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς περιγράφει σε απευθείας σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 22:00, ο Γιώργος Μαραθιανός.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για να ακουστούν και οι δικές τους φωνές.

Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.