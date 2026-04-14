Μία ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ στην ιταλική «Gazzetta dello Sport», μιλώντας για την έως τώρα παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αλλά και το πρότζεκτ που για τον ίδιο βρίσκεται στην αρχή κι έχει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Παράλληλα, ο προπονητής του «τριφυλλιού» μίλησε για τη «μάχη» της εφετινής Serie A, υπογραμμίζοντας πως η Ίντερ οδεύει προς τη δίκαιη κατάκτηση του τίτλου.

«Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα playoffs που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους "16" του Europa League μετά από 16 χρόνια. Ο απολογισμός είναι θετικός, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που θέλουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν», ανέφερε για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ και πρόσθεσε ακολούθως:

-Για την Ίντερ και τη Νάπολι:

«Είναι οι δύο πιο δυνατές ομάδες. Μπράβο στον Κίβου που διαχειρίστηκε μια οριακή κατάσταση. Τον είχα παίκτη και τότε ήταν ήδη τακτικά εξελιγμένος. Ο Κόντε πληρώνει τους τραυματισμούς».

-Για τη μάχη του τίτλου στη Serie A:

«Είναι απλό να το δεις: η Ίντερ κέρδισε το 2021, η Νάπολι το 2023, η Ίντερ το 2024, η Νάπολι το 2025. Και το 2026, μπορούμε να πούμε ότι η Ίντερ είναι σχεδόν έτοιμη να πανηγυρίσει. Είναι οι καλύτερες ομάδες, προφανώς. Και φέτος, η καλύτερη από τις δύο ήταν η Ίντερ».

-Για το αν η κατάσταση έχει κριθεί, με την Ίντερ να έχει προβάδισμα εννέα βαθμών έξι αγωνιστικές πριν το τέλος:

«Πρέπει να κρατάς τη συγκέντρωση για να μην μπλέξεις. Οι λόγοι της καρδιάς, όταν διεκδικείς ένα πρωτάθλημα, πρέπει να υποτάσσονται στη λογική. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, αλλά η αίσθηση είναι ότι απομένει ένα μικρό βήμα. Εννέα βαθμοί είναι πολλοί. Η Ίντερ και η Νάπολι θεωρούνταν εξαρχής τα μεγάλα φαβορί. Και δεν νομίζω ότι αυτό ήταν άδικο».

-Για τους τραυματισμούς:

«Η βαθμολογία στους τραυματισμούς δείχνει ξεκάθαρα τη Νάπολι πιο επιβαρυμένη. Λείπουν πολλοί παίκτες όπως οι Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Γκίλμουρ, Λουκάκου, Νέρες. Όμως δεν με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα σενάρια. Εγώ επιβραβεύω όποιον αντέχει και επιβάλλεται. Η Ίντερ βρήκε λύσεις, όπως ο Ζιελίνσκι, αντιμετώπισε τις δυσκολίες με τον Τιράμ, έδωσε χώρο στον Πίο Εσπόζιτο και πήρε πράγματα από τον Ντιμάρκο».

-Για τον Κρίστιαν Κίβου:

«Τον είχα ως παίκτη στο Μιλάνο. Ήταν ήδη τακτικά ώριμος. Τότε ήταν 30 ετών, τώρα είναι 45. Άλλο τότε, άλλο τώρα, με διαφορετικές ευθύνες. Το ότι ήταν έξυπνος φαινόταν από τότε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.