Με Ζαρουρί και δύο αλλαγές η πρώτη ενδεκάδα του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Asteras Aktor στo «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ντεμπούτο και να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα των «πράσινων» στην αναμέτρηση με τους Αρκάδες, πραγματοποιώντας δύο αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τη Φέγενορντ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόβσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Τζούριτσιτς πίσω από τον Σβιντέρσκι, που παίζει στην κορυφή της επίθεσης.



Παράλληλα, στον πάγκο των «πράσινων» θα είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

Από εκεί και πέρα, την 11άδα του Αστέρα, που «κατεβαίνει» επίσης με 4-2-3-1 απαρτίζουν οι Παπαδόπουλος, Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Κετού, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης και Μακέντα.



Ενώ τον πάγκο των φιλοξενούμενων βρίσκονται οι Αγγελίδης, Αρχοντακάκης, Σίπτσιτς, Τζανδάρης, Τζοακίνι, Έντερ, Μούμο, Μεντιέτα, Πόμόνης, Χαραλαμπόγλου και Αλμυρας.

