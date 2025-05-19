Μάθαμε τι θα κάνει η Μπολόνια για Ιωαννίδη

Το Paopantou σας ενημέρωσε εχθές για τις θέσεις όπου ψάχνει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Λίγο ως πολύ οι ”πράσινοι” θα κινηθούν κοντά στις 10 μεταγραφές. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το ”Τριφύλλι” θα επιχειρήσει να κάνει και μία μεγάλη πώληση, με το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη να φιγουράρει ως ένας από τους υποψήφιους παίκτες για αποχώρηση.

Πριν από λίγα 24ωρα σας αποκαλύψαμε ότι αναγκαία συνθήκη για να κινηθεί η Ιταλική ομάδα για τον Ιωαννίδη, είναι να πουλήσει τον επιθετικό της, Σαντιάγκο Κάστρο. Και από εκεί να διαθέσει ένα ποσό της τάξεως των 15 με 20 εκατομμυρίων για να τον αντικαταστήσει. Σήμερα δίνουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ και σας παρουσιάζουμε τι σκέφτεται ακριβώς η Ιταλική ομάδα για τον Έλληνα επιθετικό, καθώς και για το πως θα κινηθεί και αν θα κινηθεί για την απόκτηση του.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.