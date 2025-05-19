Λογαριασμός
«Σπάσαμε την κατάρα»: Το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ της Euroleague για το 7ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού

Μέσα από ένα αφιέρωμα διάρκειας 50 λεπτών, η Euroleague παρουσίασε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να γράψει ιστορία ξανά, κερδίζοντας τον περσινό τίτλο

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε πέρυσι στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας στο Βερολίνο το έβδομο τρόπαιο της ιστορίας του, σε επίπεδο Euroleague.

Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τη διοργανώτρια Αρχή, η οποία αντιθέτως φρόντισε να δημιουργήσει ένα… απολαυστικό ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν μιας ώρας, για την περίσταση και τους φίλους του «τριφυλλιού».

Έχοντας τίτλο «Σπάσαμε την κατάρα», λοιπόν, το εν λόγω βίντεο περιλαμβάνει όλες τις… πτυχές και τα παραλειπόμενα της κατάκτησης του περσινού τίτλου από πλευράς Παναθηναϊκού AKTOR!

Με συνεντεύξεις των Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Εργκίν Αταμάν, Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι αφηγούνται πώς βίωσαν όλη αυτή την πορεία. Αλλά και με διάφορες… έντονες στιγμές εντός και εκτός γηπέδων.

Δείτε το εδώ:

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Euroleague
