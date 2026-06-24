Στην Κύπρο θα συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που έχει συγκροτήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες της συνάντησης, επιβεβαίωσαν στο Politico ότι η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου και θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες. Όπως ανέφεραν, βασικός στόχος είναι η «επανεκκίνηση» των σχεδιασμών, καθώς «ο πόλεμος με το Ιράν έχει μετατοπίσει πλήρως το ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες».

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, ενός σώματος Παλαιστινίων τεχνοκρατών που προορίζεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τη Χαμάς. Παρόντες θα είναι επίσης εκπρόσωποι του γραφείου του Νικολάι Μλαντένοφ, του πρώην Βούλγαρου διπλωμάτη που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει ειδικό απεσταλμένο και ύπατο εκπρόσωπό του για τη Γάζα, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

«Η Κύπρος δεν είναι συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης και δεν συμμετέχει σε πολιτικό επίπεδο. Η Κύπρος επιλέχθηκε από την εκτελεστική επιτροπή», εξήγησε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρότησε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, με έδρα την Ουάσινγκτον, με στόχο την επίβλεψη της ανοικοδόμησης και της μελλοντικής διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος εξαιτίας προβλημάτων χρηματοδότησης, οργανωτικών δυσκολιών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη διεθνή και νομική νομιμοποίηση του εγχειρήματος.

Πηγή: skai.gr

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