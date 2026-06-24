Προχωρά η πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία σε πακέτο 700 εκατ. ευρώ - Ραντεβού Τραμπ–Ερντογάν στην Άγκυρα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του πρακτορείου Reuters που έχουν γνώση της υπόθεσης. Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Άγκυρα, ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί εκεί τον επόμενο μήνα.

Οι κινητήρες, που κατασκευάζονται από την General Electric, θα εξοπλίσουν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το Kaan - ένα μεγάλο πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας, μέλους του ΝΑΤΟ, να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια στον τομέα της άμυνας. Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, το συνολικό πακέτο της συμφωνίας θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν γενικά παραμείνει θερμές υπό την προεδρία Τραμπ, ο οποίος εκφράζει συχνά θετικά σχόλια για τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, οι διμερείς σχέσεις έχουν δοκιμαστεί από μια μακροχρόνια διαφωνία, που αφορά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποβάλει την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και να της επιβάλει κυρώσεις, μετά την αγορά από την Άγκυρα ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, τα οποία οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή για την ασφάλεια.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε εκφράσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης διαδικασίας αξιολόγησης και δεν έχει δώσει ακόμη την έγκρισή του για το πακέτο, σύμφωνα με δύο από τις πηγές - μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Παρά τις αντιρρήσεις, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προσθέτει το Reuters.

Η απόφαση να προχωρήσει η πώληση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε εκφράσει δημόσια παράπονα για καθυστέρηση και «μπλοκάρισμα» της διαδικασίας.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 7–8 Ιουλίου, σε μια περίοδο έντασης εντός της συμμαχίας σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες αλλά και τις αμερικανικές ενστάσεις για τον ρόλο συμμάχων στις προσπάθειες ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν.

Εν τω μεταξύ, το CNN Türk μετέδωσε ότι o Λευκός οίκος ανακοίνωσε στο κανάλιπως στην Άγκυρα θα υπάρξει τετ α τετ συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

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