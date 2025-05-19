ΠΑΟΚ για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε»

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να στείλει κι αυτός το δικό του μήνυμα, με αφορμή τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τιμώντας τη μνήμη τους.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ έκαναν μια ανάρτηση στα social media επισημαίνοντας με νόημα: «Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε»!

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η 19η Μαΐου είναι μία ημέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Για τους 353.000 Έλληνες του Πόντου που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και για αυτούς που έχασαν οικογένειες, σπίτια, γη και πατρίδα και ζητούν δικαίωση. Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε».

Η 19η Μαΐου είναι μία ημέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Για τους 353.000 Έλληνες του Πόντου που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και για αυτούς που έχασαν οικογένειες, σπίτια, γη και πατρίδα και ζητούν δικαίωση.

Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε 🕯️ pic.twitter.com/pujLYQpVz5 — PAOK BC (@PAOKbasketball) May 19, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.