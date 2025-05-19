Λογαριασμός
ΠΑΟΚ για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν ξέχασε την 19η Μαΐου, κάνοντας ειδική αναφορά στους 353.000 Έλληνες του Πόντου που έχασαν τη ζωή τους, μέσω ανάρτησης στα social media

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να στείλει κι αυτός το δικό του μήνυμα, με αφορμή τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τιμώντας τη μνήμη τους.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ έκαναν μια ανάρτηση στα social media επισημαίνοντας με νόημα: «Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε»!

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η 19η Μαΐου είναι μία ημέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Για τους 353.000 Έλληνες του Πόντου που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και για αυτούς που έχασαν οικογένειες, σπίτια, γη και πατρίδα και ζητούν δικαίωση. Θυμόμαστε, τιμούμε, διεκδικούμε».

ΠΑΟΚ Ημέρα Μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού
