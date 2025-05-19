Λογαριασμός
ΑΕΚ για την 19η Μαΐου: «Δεν ξεχνώ! Η Μνήμη είναι χρέος μας»

Ημέρα μνήμης η σημερινή, ελέω της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω των social media

ΑΕΚ

«Δεν ξεχνώ! Η Μνήμη είναι χρέος μας!». Με αυτές τις λέξεις, η ΑΕΚ θέλησε να «τοποθετηθεί» μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media για να τιμήσει από την πλευρά της την 19η Μαΐου.

Άλλωστε, πρόκειται για την ημέρα μνήμης ελέω της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με την «Ένωση» να στέλνει το δικό της μήνυμα, με γνώμονα την καταγωγή της και τους προγόνους της.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Ημέρα Μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού
