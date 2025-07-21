Μάρτιν: «Μεγάλο τεστ για εμάς ο Παναθηναϊκός» - Η ατάκα για Ντέσερς

Η Ρέιντζερς φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης στο «Ibrox» και ο Ράσελ Μάρτιν αναφέρθηκε στο παιχνίδι. Ο Βρετανός τεχνικός σημείωσε πως το εν λόγω ματς είναι ένα μεγάλο τεστ για την ομάδα του, η οποία θα πρέπει να κυριαρχήσει.



Παράλληλα, μίλησε και για τους τρεις ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τραυματισμό. Ο λόγος για τους Ντέσερς, Ιγκαμάν και Γκασαμά, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αγωνιστούν αλλά όχι για ολόκληρο το 90λεπτο.

Κάπου εδώ, μπαίνει και η ΑΕΚ στην εξίσωση, αφού αν ο Σίριλ Ντέσερς -που αποτελεί τον μεγάλο στόχο για την κορυφή της επίθεσης- αγωνιστεί έστω και ένα λεπτό, τότε δεν θα μπορεί να φορέσει τα κιτρινόμαυρα στα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.



Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:



«Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ πραγματικά. Όσον αφορά την προετοιμασία, σωματικά, τακτικά και στη σύνδεση μεταξύ των παικτών, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Αύριο θα είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς, για να δούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει και τι άλλο πρέπει να δουλέψουμε.



Ο Θέλο (σ.σ. Άσγκααρντ) είναι η μοναδική ανησυχία λόγω τραυματισμού, η εξαιρετική ιατρική μας ομάδα δουλεύει σκληρά για να τον επαναφέρει. Το να περάσουμε την προετοιμασία με μόνο ένα ζήτημα τραυματισμού είναι πολύ θετικό και είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας.

Έχουν αλλάξει πολλά, το έχουμε διαχειριστεί σε όλο τον σύλλογο. Κάθε μέρα ξυπνάω και νιώθω τιμή που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Είμαι ενθουσιασμένος και θα δώσω τα πάντα. Θέλουμε αύριο να κάνουμε τους φιλάθλους να ενθουσιαστούν. Είναι μια τρομερή ευκαιρία.



Οι Σιρίλ (σ.σ. Ντέσερς), Χάμζα (σ.σ. Ιγκαμάν) και Τζεϊντί (σ.σ. Γκασαμά) είναι έτοιμοι να προσφέρουν, όχι ακόμα για 90 λεπτά, αλλά θα τους δούμε κάποια στιγμή στους δύο αγώνες. Ο Ντανίλο είναι υπέροχο να δουλεύεις μαζί του, διαβάζει καλά το παιχνίδι και δίνει τα πάντα κάθε σεζόν. Βοηθάει πολλούς παίκτες, γιατί μιλάει πέντε γλώσσες και λειτουργεί σαν μεταφραστής!



Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, αλλά και γρήγοροι. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι καταλαβαίνουν τι προσπαθούμε να πετύχουμε και να μεταδώσουμε ενθουσιασμό. Θα χρειαστούμε τους φιλάθλους, ήταν εξαιρετικοί μαζί μου στην πόλη. Ελπίζω αύριο να νιώσουν μια φρεσκάδα και ενέργεια από την ομάδα τους.



Κυριαρχικοί, με έλεγχο, γρήγοροι, επιθετικοί και να τρέχουμε περισσότερο από τον αντίπαλο. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο κυρίαρχοι γίνεται σε κάθε παιχνίδι.



Το να μας επισκεφθούν οι θρύλοι του συλλόγου ήταν υπέροχο. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή σε ανθρώπους που έχουν πετύχει και αγαπούν και στηρίζουν τον σύλλογο. Όποιος μπορεί να μοιραστεί εμπειρία και σοφία είναι πολύτιμος για εμένα, το προσωπικό και τους παίκτες.



Αυτό που έχουμε δει στις προπονήσεις είναι φανταστικό, δείχνουν ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Τώρα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να το κάνουν μπροστά σε 50.000 κόσμο. Θέλουμε οι φίλαθλοι αύριο να φύγουν με θετική εικόνα για την ομάδα. Πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο και αν αρχίσουμε να δημιουργούμε αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο, θα είναι πολύ δύσκολο να μας σταματήσουν αν όλοι προχωράμε μαζί. Πρέπει να εμπιστευτούν τη δουλειά και ο ένας τον άλλον. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας και πολύ σαφείς αρχές.



Ο Τζέιμς (σ.σ. Ταβερνιέ) ήταν εξαιρετικός. Τον έχω πιέσει αρκετά και ήταν καταπληκτικός. Για τους νεαρούς παίκτες είναι σπουδαίο να βλέπουν έναν πιο έμπειρο να κάνει ερωτήσεις και να συνεχίζει να μαθαίνει. Ελπίζω ότι ο Ταβ θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα δυνατά του σημεία σε αυτή την ομάδα».

