Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικό βίντεο με τον Νίκολα Γιόκιτς - Έκανε «κόντρα» με... τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κίνα

Ο Νίκολα Γιόκιτς διασκεδάζει την παραμονή του στην Κίνα, με τον Σέρβο να γίνεται viral μετά από... αναμέτρηση σπριντ με τρένο υψηλής ταχύτητας

Γιόκιτς: Επικό βίντεο, έκανε «κόντρα» με τρένο στην Κίνα

Μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στην Κίνα για επαγγελματικές και εμπορικές υποχρεώσεις των χορηγών του.

Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, φαίνεται πως απολαμβάνει την παρουσία του στην ασιατική χώρα, με τον Σέρβο σέντερ να γίνεται Viral, μετά την απόφασή του να... αναμετρηθεί στο τρέξιμο με ένα τρένο υψηλής ταχύτητας!

Βλέποντας το βίντεο, αντιλαμβάνεται κανείς πως ο 30χρονος σταρ έκανε υπερπροσπάθεια, καθώς, ποτέ άλλοτε, δεν τον θυμόμαστε να κάνει τέτοιο σπριντ σε αγώνα του ΝΒΑ!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Νίκολα Γιόκιτς NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark