Γιόκιτς: Επικό βίντεο, έκανε «κόντρα» με τρένο στην Κίνα

Μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στην Κίνα για επαγγελματικές και εμπορικές υποχρεώσεις των χορηγών του.



Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, φαίνεται πως απολαμβάνει την παρουσία του στην ασιατική χώρα, με τον Σέρβο σέντερ να γίνεται Viral, μετά την απόφασή του να... αναμετρηθεί στο τρέξιμο με ένα τρένο υψηλής ταχύτητας!

Βλέποντας το βίντεο, αντιλαμβάνεται κανείς πως ο 30χρονος σταρ έκανε υπερπροσπάθεια, καθώς, ποτέ άλλοτε, δεν τον θυμόμαστε να κάνει τέτοιο σπριντ σε αγώνα του ΝΒΑ!

Nikola Jokic racing a bullet train in China is the best thing you’ll see all week 😂💨



Jokic completing his offseason side quests! 🚄



Via. @ChengduHitech pic.twitter.com/xPbv5Jr1MS — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 21, 2025

