Αγγελόπουλοι: «Το ΣΕΦ είναι πλέον το σπίτι μας - Εδώ θα ζήσουμε νέες θρυλικές βραδιές»

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτηρίζουν την ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση για την παραχώρηση του ΣΕΦ οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Σε κοινή τους δήλωση, οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού αναφέρουν πως σήμερα είναι μια ημέρα φωτεινή όσο τα 100 χρόνια του συλλόγου και δίνουν την… υπόσχεση πως «εδώ θα ζήσουμε νέες θρυλικές βραδιές, θα σηκώσουμε ακόμα περισσότερα τρόπαια και θα χειροκροτήσουμε κι άλλους σπουδαίους αθλητές που θα φορέσουν την τιμημένη φανέλα με τον δαφνοστεφανομένο έφηβο στο στήθος».

Για να καταλήξουν με μια ατάκα όλο νόημα… «Συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον του Ολυμπιακού σε στέρεες βάσεις. Το ΣΕΦ είναι, πλέον, το σπίτι μας».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Από την μέρα που αναλάβαμε το απαιτητικό πηδάλιο του Ολυμπιακού βάλαμε πλώρη για τα πιο μακρινά ταξίδια στις θάλασσες του μπάσκετ. Αναζητήσαμε περιπέτειες σε αχαρτογράφητα νερά και ένδοξους προορισμούς, μα δεν σταματήσαμε στιγμή να ονειρευόμαστε το… λιμάνι μας. Ένα λιμάνι αντάξιο στο ομορφότερο καράβι του κόσμου.



Σήμερα είναι μια μέρα φωτεινή, τόσο φωτεινή όσα και τα 100 χρόνια δόξας του Συνδέσμου!



Το όνειρο γενιών και γενιών γίνεται πραγματικότητα: η ομάδα μπάσκετ αποκτά το δικό της… λιμάνι!



Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η έδρα του Ολυμπιακού από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, θα είναι για τα επόμενα 49 χρόνια το σπίτι μας.



Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος γέννησης της ιστορίας είναι οι πράξεις και σήμερα, με την απόκτηση του ΣΕΦ, γίνεται μια πράξη που γράφει Ιστορία, σε μια χρονιά ορόσημο για τον ίδιο τον Σύνδεσμο.



Το γήπεδο που στέγασε κάποιες από τις μεγαλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού και του ελληνικού μπάσκετ, περνάει οριστικά σε ερυθρόλευκα χέρια. Όπως είχαμε οραματιστεί, όπως προσδοκούσαν οι εκατομμύρια πιστοί του.



Εδώ θα ζήσουμε νέες θρυλικές βραδιές, θα σηκώσουμε ακόμα περισσότερα τρόπαια και θα χειροκροτήσουμε κι άλλους σπουδαίους αθλητές που θα φορέσουν την τιμημένη φανέλα με τον δαφνοστεφανομένο ‘εφηβο στο στήθος.



Στη σημερινή μας συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη διαπιστώσαμε την ειλικρινή του διάθεση να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε από καρδιάς καθώς και όλα τα μέλη της κυβέρνησης που συνέδραμαν στην ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας.



Με ευθύνη, σοβαρό σχέδιο και σεβασμό απέναντι στην βαριά κληρονομιά του, συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον του Ολυμπιακού σε στέρεες βάσεις. Το ΣΕΦ είναι, πλέον, το σπίτι μας!».

