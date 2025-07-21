Λογαριασμός
Βαλαντσιούνας: «Απόλυτα αφοσιωμένος στους Νάγκετς - Συναρπαστική η ιδέα του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει να περιμένει»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με δήλωσή του φαίνεται πως βάζει τέλος στην πιθανή μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως είναι αφοσιωμένος στους Ντάγκετς

Βαλαντσιούνας: «Απόλυτα αφοσιωμένος στους Νάγκετς»

Ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ μίλησε στο «Basketnews» και επί της ουσίας τελείωσε τα σενάρια της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Βαλαντσιούνας τόνισε πως είναι απόλυτα αφοσιωμένος στους Νάγκετς και θα τα δώσει όλα για να διεκδικήσει τον τίτλο στο ΝΒΑ.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα να παίξει στους «πράσινους», αλλά πλέον αυτό θα πρέπει να περιμένει. Αφήνοντας επί της ουσίας ανοιχτό το παράθυρο για να μετακομίσει στο «τριφύλλι» μελλοντικά…

«Θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σχετικά με το που θα παίζω την επόμενη σεζόν, τώρα που το Ντένβερ πήρε την απόφασή του να με κρατήσει. Η ιδέα να παίξω για τον Παναθηναϊκό, πιο κοντά στο σπίτι μου, ήταν πολύ συναρπαστική για μένα, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένει. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο να τιμήσω το συμβόλαιό μου με τους Νάγκετς αυτή τη σεζόν και θα τα δώσω όλα για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα», ανέφερε ο 33χρονος.

