Βαλαντσιούνας: «Απόλυτα αφοσιωμένος στους Νάγκετς»

Ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ μίλησε στο «Basketnews» και επί της ουσίας τελείωσε τα σενάρια της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό AKTOR.



Ο Βαλαντσιούνας τόνισε πως είναι απόλυτα αφοσιωμένος στους Νάγκετς και θα τα δώσει όλα για να διεκδικήσει τον τίτλο στο ΝΒΑ.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα να παίξει στους «πράσινους», αλλά πλέον αυτό θα πρέπει να περιμένει. Αφήνοντας επί της ουσίας ανοιχτό το παράθυρο για να μετακομίσει στο «τριφύλλι» μελλοντικά…



«Θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σχετικά με το που θα παίζω την επόμενη σεζόν, τώρα που το Ντένβερ πήρε την απόφασή του να με κρατήσει. Η ιδέα να παίξω για τον Παναθηναϊκό, πιο κοντά στο σπίτι μου, ήταν πολύ συναρπαστική για μένα, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένει. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο να τιμήσω το συμβόλαιό μου με τους Νάγκετς αυτή τη σεζόν και θα τα δώσω όλα για να διεκδικήσω το πρωτάθλημα», ανέφερε ο 33χρονος.

Jonas Valanciunas spoke with me to clear the air on the Nuggets and Panathinaikos situation:



"I want to clear the air about my playing situation next season now that Denver has made their decision to keep me. The idea of playing for Panathinaikos, closer to home, was very… — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 21, 2025

