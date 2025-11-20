Πού βρίσκεται η Ελλάδα στη νέα κατάταξη της FIFA

Άνοδο δύο θέσεων σημείωσε η Ελλάδα, σύμφωνα με την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη της FIFA, και από την 48η ανέβηκε στην 46η θέση του κόσμου, συγκεντρώνοντας πλέον 1.480 πόντους.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο της «γαλανόλευκης» έπαιξαν η νίκη με 3-2 απέναντι στη Σκωτία αλλά και η ισοπαλία (0-0) με τη Λευκορωσία στα πρόσφατα διεθνή παιχνίδια.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα άφησε πίσω χώρες όπως η Ρουμανία (47η με 1.466 βαθμούς) και η Βενεζουέλα (48η με 1.465 βαθμούς).

Μπροστά από την Ελλάδα βρίσκονται η Σλοβακία στην 45η θέση (1.486), η Τσεχία στην 44η (1.487) και η Σουηδία στην 43η (1.487), με τις διαφορές να είναι μικρές και τη «γαλανόλευκη» να έχει περιθώρια περαιτέρω ανόδου στα επόμενα επίσημα ματς.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερή η Ισπανία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Βραζιλία, η οποία κέρδισε δύο θέσεις και μπήκε ξανά στην πρώτη πεντάδα. Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται με τις: Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Ιταλία και Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον προσεχή Φεβρουάριο πρόκειται να πραγματοποιεί η κλήρωση για το επόμενο Nations League, εκεί όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη League A της διοργάνωσης, ενώ τον επόμενο Δεκέμβριο (του 2026) θα μάθουμε τους αντιπάλους μας για τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028.

Η «γαλανόλευκη», αν καταλάβει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στον όμιλό της στο Nations League, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης για την προκριματική φάση του Euro 2028, σε περίπτωση που κατεταγή τέταρτη θα παραμείνει - όπως είναι τώρα - στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

