Διψήφιος ξανά ο Αβδάλας στην αήττητη πορεία του Βιρτζίνια Τεκ

Ο Νεοκλής Αβδάλας σημείωσε 11 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί των Μπράιαντ (78-61), κρατώντας την ομάδα αήττητη στο ξεκίνημα του NCAA  

Αβδάλας

Το Βιρτζίνια Τεκ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο NCAA, παραμένοντας αήττητο μετά την επικράτηση επί των Μπράιαντ Μπουλντόγκς με 78-61, που ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-0. Στο παιχνίδι ξεχώρισε ξανά ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία διψήφια εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Ο Έλληνας γκαρντ σημείωσε 11 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ποιότητά του.

Ο Αβδάλας έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς σε πέντε αγώνες μετρά κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο υψηλό επίπεδο του κολεγιακού πρωταθλήματος. Στην αναμέτρηση με τους Μπουλντόγκς είχε 3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 2/4 βολές, ενώ κατέγραψε μόλις ένα λάθος, επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Ο 19χρονος γκαρντ είχε και τη βοήθεια του Λαουάλ, που μέτρησε 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας. Το Βιρτζίνια Τεκ αποτελεί μία από τις κορυφαίες ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος μέχρι τώρα στη σεζόν και οι βλέψεις είναι μεγάλες, με τον Αβδάλα να εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της πορείας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Νεοκλής Αβδάλας
