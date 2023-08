Maria Sharapova: Δεν μου λείπει το επαγγελματικό τένις - Εκτιμώ όσα με δίδαξε το άθλημα

Σε ρόλο θεατή θα βρεθεί στο φετινό US Open η Μαρία Σαράποβα αυτές τις μέρες. «Μου αρέσει», δήλωσε η Σαράποβα, το να είναι θεατής στο Grand Slam, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. «Μου αρέσει να έχω μια προοπτική ενός αουτσάιντερ. Μου αρέσει να βλέπω τις νέες γενιές να ξεδιπλώνονται και το άθλημα γενικότερα. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι το US Open είναι το μόνο γεγονός τένις στο οποίο έχω παραβρεθεί από τότε που αποσύρθηκα. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό γεγονός, με την ενέργεια του πλήθους εκεί».

