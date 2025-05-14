Ταεκβοντό: «Ασημένιος» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Νικολάου

Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό Παίδων - Κορασίδων κατέκτησε ο Βασίλης Νικολάου.



Ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν ακαταμάχητος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με μεγάλη εμφάνιση έφτασε έως τον τελικό των -53κ.

Ο Νικολάου επικράτησε στο γύρο των «32» του Αζέρου Σαλίμοβ με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε τον Σέρβο Τζόρτζεβιτς και προκρίθηκε στα προημιτελικά.



Εκεί αντιμετώπισε τον Κύπριο Κώστα και μετά από νέα μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 2-0 και εξασφάλισε το μετάλλιο. Στον ημιτελικό αγωνίστηκε με τον Πολωνό Μπισιόρ και επικράτησε με 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό! Τελευταίος αντίπαλος ήταν ο Ιρανός Ταρχάνι, ο οποίος σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι επικράτησε με 2-0.



Από εκεί και πέρα σπουδαία πορεία στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα έκανε και η Μελίνα Κουρελου, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στη διοργάνωση.

