Παναθηναϊκός: Οι μεταγραφικοί στόχοι του Βιτόρια για την επόμενη σεζόν

Το ραντεβού που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/5) ο Γιάννης Αλαφούζος κι ο Ρουί Βιτόρια (παρουσία και του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου) οριστικοποίησε και στο τυπικό σκέλος της την παραμονή του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού και την επόμενη αγωνιστική περίοδο και πλέον στο «τριφύλλι» ξεκινούν τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, έχοντας ήδη οριοθετήσει τους βασικούς άξονές τους.

Οι «πράσινοι» θέλουν να χαμηλώσουν αισθητά τον μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ, και στα ζητούμενα που έχουν θέσει ήδη επί τάπητος στην αγορά με σχετικές ενημερώσεις σε ατζέντηδες ποδοσφαιριστών (κι όχι μόνο), πέρα απ' τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, έχουν βάλει και συγκεκριμένα ηλικιακά όρια ανά θέση, αλλά και ξεκάθαρα δεδομένα ως προς το οικονομικό σκέλος.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) σας μεταφέρει σήμερα (14/5) αναλυτικά τους κύριους άξονες του μεταγραφικού προγραμματισμού του Παναθηναϊκού, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στην «αγορά» και συζητήθηκε και στη συνάντηση κορυφής που έγινε την Τρίτη στο «τριφύλλι».

Οι τέσσερις βασικές, μεταγραφικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τους «πράσινους» αφορούν την απόκτηση αριστεροπόδαρου στόπερ, αριστερού μπακ, αμυντικού μέσου και αριστερού εξτρέμ, που προορίζονται για βασικές επιλογές της ενδεκάδας. Τα δε αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τα ηλικιακά όρια που έχουν τεθεί κι έχουν μεταφερθεί προς μάνατζερ είναι τα εξής:

-Αριστερός εξτρέμ έως 26 ετών, με υψηλούς αριθμούς σε γκολ κι ασίστ και δυνατότητα να παίξει περισσότερο πάνω στη γραμμή.

-Αριστερός μπακ έως 26 ετών με ισορροπία και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

-Αριστεροπόδαρος στόπερ έως 27 ετών, με καλή πρώτη πάσα και τη συμμετοχή στο build up.

-Αμυντικός μέσος έως 27 ετών, με «δυνατή» σωματοδομή, ύψος, αθλητικότητα και με πολύ ταχυδυναμικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Γουίλιαν Αράο που αποχωρεί, αλλά και ικανότητα με την μπάλα στα πόδια και συμμετοχή στο «χτίσιμο» των επιθέσεων και τη σύνδεση των γραμμών.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει στις προτεραιότητές του τη διαπραγμάτευση με τη Μαρσέιγ, προκειμένου να μπορέσει να βρει μία φόρμουλα για να διατηρήσει και την επόμενη σεζόν τον Μαροκινό μέσο στο ρόστερ του. «Σύμμαχος» των «πράσινων» σε αυτή την προσπάθεια είναι κι ο ίδιος ο παίκτης που θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, όπου έχει ξεκάθαρο και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από εκεί και πέρα, εάν δεν βρεθεί λύση με τον Ουναΐ, οι «πράσινοι» έχουν ενημερώσει ήδη την «αγορά» πως θα ψάξουν και για έναν δημιουργικό μέσο (με προοπτική βασικού), ηλικίας έως 27 ετών με έντονα δημιουργικά χαρακτηριστικά και γκολ.

Ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει δεδομένα και σε (αναγκαίες) πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι λόγω του Cost Control της UEFA και της ανάγκης να δημιουργήσει νέες «πηγές εσόδων». Κι εκεί έχουν δοθεί σχετικές κατευθύνσεις πως εάν για παράδειγμα πωληθεί ο Φώτης Ιωαννίδης ή ο Γιώργος Βαγιαννίδης, το «τριφύλλι» θα κινηθεί για την αντικατάστασή τους με αντίστοιχες ποιοτικές επιλογές με μάξιμουμ ηλικία τα 26 έτη.

Πέρα απ' τις παραπάνω προτεραιότητες, είναι επίσης ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για άλλες 3-4 μεταγραφές προκειμένου να αυξήσει το ποιοτικό βάθος του ρόστερ του. Θα ψάξει για δεύτερο δεξιό μπακ (ανεξάρτητα της υπόθεσης Βαγιαννίδη) έχοντας στα υπόψιν του τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδειακού.

Επίσης εάν πωληθεί π.χ. ο Ματέους Τετέ θα πάει και για ακόμη έναν εξτρέμ (ενώ επιστρέφει κι ο 19χρονος Γιώργος Κυριόπουλος απ' τον πολύ επιτυχημένο δανεισμό του στην Κηφισιά), αλλά και για έναν φορ ηλικίας 22-25 ετών, ως τρίτη επιλογή στη θέση του Άλεξ Γερεμέγεφ που αποχωρεί.

Ανοικτό είναι επίσης και το θέμα απόκτησης τερματοφύλακα, όπου σ' αυτό το ενδεχόμενο ο διακαής πόθος (και της ιδιοκτησίας) θα είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τον οποίο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει γίνει ήδη μία σχετική κουβέντα και προεργασία.

Η δε ηλικία του (31) δεν θα αποτελέσει... εμπόδιο, καθώς στις 8 έως 10 μεταγραφές που θα κάνει το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, θα υπάρξουν κι ορισμένες «εξαιρέσεις» ως προς το ηλικιακό όριο, εάν στον Παναθηναϊκό βρουν έναν παίκτη που «κουμπώνει» στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούν.

Μία αντίστοιχη περίπτωση είναι κι ο Μπάμπης Λυκογιάννης που φεύγει απ' την Μπολόνια και είναι στα ονόματα που έχει «τσεκάρει» ο Παναθηναϊκός, καθώς πέρα απ' τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, λόγω της ευρωπαϊκής λίστας το «τριφύλλι» θα πρέπει να... τονώσει και το ελληνικό στοιχείο του. Ο «κανόνας» πάντως στις ηλικίες το εφετινό καλοκαίρι θα είναι έως 26-27 ετών.

Στο οικονομικό σκέλος, είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα είναι σε θέση να ξοδέψει ποσά 22-23 εκατ. ευρώ μόνο προς ομάδες για αγορές όπως έκανε το περασμένο καλοκαίρι, διότι υπάρχει το «θέμα» με το Cost Control της UEFA, το οποίο δεν μπορεί να «παραβιάσει».

Ως εκ τούτου, όπως έχει ήδη μεταφερθεί προς τη μεταγραφική «αγορά» και τους ατζέντηδες, οι απευθείας αγορές από ομάδες (πέρα απ’ τα συμβόλαια) θα γίνουν με πολύ συγκεκριμένα ποσά και θα αφορούν μόνο τον αριστερό εξτρέμ, τον βασικό επιθετικό (εφόσον πωληθεί ο Ιωαννίδης) και τον δημιουργικό μέσο (Ουναΐ ή κάποιος άλλος).

Για τις υπόλοιπες θέσεις ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί (χωρίς να ρίχνει τα στάνταρντς του όσον αφορά την ποιότητας) με παίκτες που μένουν ελεύθεροι στις 30 Ιουνίου ή για δανεικούς χωρίς υψηλά κόστη «ενοικίου» απ' τις ομάδες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

