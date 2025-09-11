Ανέβηκε στην 54η θέση της IFFHS ο Ολυμπιακός: Πού βρίσκονται Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) δημοσίευσε την παγκόσμια κατάταξη για την αγωνιστική περίοδο της περασμένης σεζόν, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει ακόμη ένα σκαλοπάτι.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την 55η θέση, βρίσκονται στην 54η με τη συγκομιδή του να σταματάει στους 205 βαθμούς. Οι Πειραιώτες όμως δεν είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται μέσα στην 100άδα, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει 93ος με 161,5 βαθμούς, χωρίς να μεταβληθεί η θέση του.

Άλμα πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να είναι πλέον 127ος με 136 βαθμούς, ανεβαίνοντας συνολικά οκτώ θέσεις.

Μεγάλη άνοδο παρατηρείται και για την ΑΕΚ όπου με 87 βαθμούς από την 300η θέση, πλέον βρίσκεται στη 262η.

Τέλος ο Άρης με 61,5 βαθμούς είναι 440ος της λίστας.

