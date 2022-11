«Δένει» τον Γκουαρδιόλα ως το 2025 η Μάντσεστερ Σίτι

Ετοιμάζεται να «δέσει» τον Πεπ Γκουαρδιόλα με νέο συμβόλαιο η Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκρέιαμ Μπέιλι, οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν έρθει σε αρχική συμφωνά για να επεκταθεί η μεταξύ τους συνεργασία για δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή ως το 2025.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί εάν θα υπάρξει και η τελική συμφωνία και οι υπογραφές, ώστε να επισημοποιηθεί το deal ανάμεσα στις δύο μεριές.

Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2016 στη Σίτι, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων 4 φορές την Premier League.

Man City hopeful Pep Guardiola will sign new contract by end of the year.@90min_Football https://t.co/A8zNrMvvRs