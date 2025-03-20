Μαμουκελασβίλι: Σκόραρε 34 πόντους σε λιγότερο από 20 λεπτά

Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην καριέρα του ήταν η 20ή Μαρτίου του 2025 για τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι, καθώς ο Γεωργιανός σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς έγραψε ιστορία με τους 34 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς και αυτό διότι το κατάφερε σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής!



Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο NBA, με τον «Μάμου» να γράφει ιστορία χάρη στην τρομερή εμφάνισή του. Φυσικά, οι 34 πόντοι αποτέλεσαν και ρεκόρ καριέρας για τον πρώην παίκτη των Μπακς, με τους 21 μάλιστα να έρχονται στην τελευταία περίοδο και να χαρίζουν τη νίκη στα «σπιρούνια» με 120-105.

Ο Μαμουκελασβίλι είχε 7/7 τρίποντα, 1/1 βολή και 13/14 σουτ εντός πεδίας! Μάλιστα, προσέθεσε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ δεν έκανε ούτε ένα λάθος.

19 dakika, 3️⃣4️⃣ SAYI!



Sandro Mamukelashvili, NBA tarihinde 20 dakikanın altında süre alarak en çok sayı atan oyuncu oldu. 🤯



🔥 34 SAYI

🔥 13/14 saha içi isabeti

🔥 7/7 üç sayı isabeti@NBA x #NBA



pic.twitter.com/5ZQ05yHp0w — TrendBasket (@TrendBasket) March 20, 2025

