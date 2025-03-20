Λογαριασμός
Έγραψε ιστορία ο Μαμουκελασβίλι: Σκόραρε 34 πόντους σε λιγότερο από 20 λεπτά

Ο Γεωργιανός σέντερ των Σπερς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA που σκοράρει 34 πόντους σε λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής

Μαμουκελασβίλι: Σκόραρε 34 πόντους σε λιγότερο από 20 λεπτά

Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην καριέρα του ήταν η 20ή Μαρτίου του 2025 για τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι, καθώς ο Γεωργιανός σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς έγραψε ιστορία με τους 34 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς και αυτό διότι το κατάφερε σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής!

Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο NBA, με τον «Μάμου» να γράφει ιστορία χάρη στην τρομερή εμφάνισή του. Φυσικά, οι 34 πόντοι αποτέλεσαν και ρεκόρ καριέρας για τον πρώην παίκτη των Μπακς, με τους 21 μάλιστα να έρχονται στην τελευταία περίοδο και να χαρίζουν τη νίκη στα «σπιρούνια» με 120-105.

Ο Μαμουκελασβίλι είχε 7/7 τρίποντα, 1/1 βολή και 13/14 σουτ εντός πεδίας! Μάλιστα, προσέθεσε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ δεν έκανε ούτε ένα λάθος.

