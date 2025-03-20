Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το ρεκόρ που θέλει να «σπάσει» στα play off ο Τετέ

Ο Τετέ αποτελεί σταθερή αξία για τον Παναθηναϊκό από την αρχή της σεζόν και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας

Τέτε

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα των play off. Για το «τριφύλλι» δεν θα είναι ποτέ στόχος η δεύτερη θέση. Ωστόσο έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα νέο ξεκίνημα. Ένας παίχτης που έχει ξεχωρίσει αναμφίβολα με τις εμφανίσεις του και τη σταθερή του απόδοση, είναι ο Τετέ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark