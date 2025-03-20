Ερυθρόλευκη μονομαχία στο κατάμεστο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20:00, Novasports 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τον Ερυθρό Αστέρα, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο εντυπωσιακό νικηφόρο σερί έξι αγώνων που έχει φτιάξει στην Ευρωλίγκα και να συνεχίσει ακάθεκτος την πορεία του ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας!

Στο 22-7 το ρεκόρ των Πειραιωτών, την προηγούμενη εβδομάδα επιβλήθηκαν 76-74 του «αιώνιου» αντιπάλου τους, σε μια αναμέτρηση κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν σταθερά διψήφιες διαφορές, αλλά είδαν τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στην τέταρτη περίοδο και να φτάνει κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή, πριν πανηγυρίσουν τελικά την οριακή νίκη. Την περασμένη Δευτέρα (17/3), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε με 104-88 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 19-2 στην Stoiximan GBL.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος υπέστη τράβηγμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θα προφυλαχθεί, ενώ αμφίβολη δίνεται η συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ο οποίος υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα κόντρα στο Μαρούσι. Επιπλέον, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι Γουόκαπ, Έβανς και Ράιτ.

«Είναι ένα παιχνίδι στην τελική ευθεία της regular season είναι σημαντικό για εμάς, όπως και για κάθε ομάδα. Θα παίξουμε σε μια φοβερή ατμόσφαιρα και θέλουμε μαζί με τον κόσμο μας να νικήσουμε. Ο Ερυθρός Αστέρας θα κάνει παγίδες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα θέλουν να κρύψουν την απώλεια των ψηλών τους, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θα παίξει σκληρά και που δεν έχει κάτι να χάσει. Έχουνε μεγάλη ικανότητα, ταλέντο και εμπειρία στην περιφέρεια», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας τη μάχη της για είσοδο στην προνομιούχο πρώτη εξάδα. Στο 16-13 το ρεκόρ για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου (ίδιο με αυτό των Μπαρτσελόνα και Αρμάνι Μιλάνο), την προηγούμενη εβδομάδα γνώρισαν οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 82-80 από την Αρμάνι Μιλάνο, την τρίτη διαδοχική τους, μετά από εκείνες κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις.

Ταξίδεψε στη χώρα μας με πολλές απουσίες με ένα μεγάλο κενό στη θέση «5». Μπολομπόι, Μίτροβιτς, Ντάουμ ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Σφαιρόπουλου, ενώ εκτός θα μείνει και ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Πετρούσεφ, με δεδομένη τη σχετική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ολυμπιακός είχε φύγει ηττημένος με 87-73 από την «Stark Arena» του Βελιγραδίου, με τους Πειραιώτες να έχουν επιβληθεί με 88-83, στην πιο πρόσφατη συνάντηση με τον αποψινό τους αντίπαλο στο ΣΕΦ.

