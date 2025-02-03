Μαλακατές: «Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς για αυτό που θέλει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού»

Τον ενθουσιασμό του για τη θετική εξέλιξη στο θέμα του «σπιτιού» του Παναθηναϊκού και τη θεμελίωση των δύο γηπέδων στον Βοτανικό εξέφρασε ο Παναγιώτης Μαλακατές.



«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε τα γενέθλιά μας, κλείνουμε τα 117 χρόνια πολύ μεγάλης ιστορίας και συνέπεσε με την ουσιαστική θεμελίωση και το ξεκίνημα της ουσιαστικής δουλειάς για τα νέα γήπεδα και του ποδοσφαίρου και του Ερασιτέχνη. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Όπως βλέπετε πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα έχουν λυθεί και προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς για να ολοκληρώσουμε αυτό που θέλει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το πότε θα είναι έτοιμα τα γήπεδα, ο Μαλακατές επισήμανε: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτός είναι ο στόχος».

