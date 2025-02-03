Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαλακατές για Βοτανικό: «Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς για αυτό που θέλει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού»

Ο Παναγιώτης Μαλακατές επισήμανε ότι έχουν λυθεί όλα τα θέματα που αφορούσαν το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού εκτιμώντας πως αυτό θα είναι έτοιμο το 2026!

Μαλακατές: «Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς για αυτό που θέλει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού»

Τον ενθουσιασμό του για τη θετική εξέλιξη στο θέμα του «σπιτιού» του Παναθηναϊκού και τη θεμελίωση των δύο γηπέδων στον Βοτανικό εξέφρασε ο Παναγιώτης Μαλακατές.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε τα γενέθλιά μας, κλείνουμε τα 117 χρόνια πολύ μεγάλης ιστορίας και συνέπεσε με την ουσιαστική θεμελίωση και το ξεκίνημα της ουσιαστικής δουλειάς για τα νέα γήπεδα και του ποδοσφαίρου και του Ερασιτέχνη. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Όπως βλέπετε πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα έχουν λυθεί και προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς για να ολοκληρώσουμε αυτό που θέλει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη.



Παράλληλα, ερωτηθείς για το πότε θα είναι έτοιμα τα γήπεδα, ο Μαλακατές επισήμανε: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτός είναι ο στόχος».
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αλαφούζος Βοτανικός Παναθηναϊκός Διπλή ανάπλαση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark