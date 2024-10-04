Λογαριασμός
Μακάμπι: Δεν επιστρέφουν στο Τελ Αβίβ οι ξένοι λόγω της κλιμάκωσης, πλην ενός

Οι ξένοι της Μακάμπι πλην του Χορντ δεν επιστρέφουν στο Τελ Αβίβ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης

Μακάμπι: Δεν επιστρέφουν στο Τελ Αβίβ οι ξένοι πλην ενός

Μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν στο Βελιγράδι (92-89) για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, οι ξένοι της ομάδας πήραν άδεια από την ομάδα και δεν επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Εξαίρεση ο Τζέιλεν Χορντ, που πήρε το δρόμο της επιστροφής μαζί με τους γηγενείς παίκτες.

Σημειώνεται πως ο προγραμματισμένος για το Σάββατο τελικός του Winner’s Cup απέναντι στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν αναβλήθηκε, όπως συνέβη και με την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτσι η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Μακάμπι είναι την ερχόμενη Τετάρτη, εκτός έδρας απέναντι στη Μονακό.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μακάμπι Κρίση στη Μέση Ανατολή
