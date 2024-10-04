Μακάμπι: Δεν επιστρέφουν στο Τελ Αβίβ οι ξένοι πλην ενός

Μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν στο Βελιγράδι (92-89) για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, οι ξένοι της ομάδας πήραν άδεια από την ομάδα και δεν επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Εξαίρεση ο Τζέιλεν Χορντ, που πήρε το δρόμο της επιστροφής μαζί με τους γηγενείς παίκτες.



Σημειώνεται πως ο προγραμματισμένος για το Σάββατο τελικός του Winner’s Cup απέναντι στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν αναβλήθηκε, όπως συνέβη και με την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έτσι η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Μακάμπι είναι την ερχόμενη Τετάρτη, εκτός έδρας απέναντι στη Μονακό.

