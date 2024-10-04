Τη δική του... προσωπική οπαδό είχε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη χθεσινή ισοπαλία με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η σύζυγος του Σέρβου μέσου, Χριστίνα, ταξίδεψε στη Βοσνία και παρακολούθησε την αναμέτρηση φορώντας φανέλα του Παναθηναϊκού με το όνομα του διεθνή άσου.

Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ η Χριστίνα, που έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, είναι στο πλευρό του στα περισσότερα παιχνίδια, με το «τριφύλλι» ή την εθνική Σερβίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.