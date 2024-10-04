Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Το απόλυτο ντέρμπι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Κυριακή (06/10) όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια μάχη που δεν θέλει να χάσει κανείς.
Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για να μάθετε τα τελευταία νέα των δύο αιωνίων και στις 20:30 μπείτε στην καρδιά των γεγονότων με την απευθείας μετάδοση του μεγάλου αγώνα.
Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού, ενώ νωρίτερα παίζουν Πανσερραϊκός-ΟΦΗ στις 16:00 και Athens Καλλιθέα-Αστέρας AKTOR στις 17:00.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο (05/10). Στις 19:30 η ΑΕΚ καλείται να περάσει από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, στις 20:00 ο Άρης φιλοξενεί τη Λαμία, ενώ στις 18:30 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον
Βόλο.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, την Κυριακή (06/10) στις 20:30…Αυτό το ντέρμπι αιωνίων έχει σίγουρο νικητή. Τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
