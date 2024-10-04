Παναθηναϊκός: «Επαγγελματίας» πρωταθλητής Ευρώπης

Με τρόπο… επαγγελματικό, ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρυσι και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη φετινή Ευρωλίγκα, αλλά και την προσπάθεια υπεράσπισης του στέμματος, που φόρεσε στο Βερολίνο. Ο «επτάστερος», λοιπόν, απέφυγε την παγίδα, που έκρυβε η συγκεκριμένη πρεμιέρα και επικράτησε 87-77 της επικίνδυνης Άλμπα στην αγαπημένη του, Uber Arena.



Οι «πράσινοι» επέβαλαν από την αρχή τους δικούς τους κανόνες και πήραν το προβάδισμα, χτίζοντας ακόμα και διψήφιες διαφορές, ενώ δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να περάσουν μπροστά. Οι πρωταθλητές Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν δεόντως (και τροφοδοτούσαν συνεχώς) τον Λεσόρ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Γάλλο σέντερ να μην έχει… αντίπαλο, καταγράφοντας 10 πόντους και 4 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.

Δείτε τι έκανε σε αυτό το διάστημα:

Το πρόβλημα» ήταν ότι δεν κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια, έχοντας μεγαλύτερη διαφορά από το +9 (36-45), που έμοιαζε λίγο με βάση την εικόνα της αναμέτρησης. Αυτό οφείλεται στη χαλαρότητα που υπήρχε στην άμυνα, κάτι που αποτυπώνεται στα μηδέν φάουλ, που έκαναν οι παίκτες τούσε όλη τη δεύτερη περίοδο, επιτρέποντας έτσι στους γηπεδούχους να βρουν εύκολα διαδρόμους προς το καλάθι (5/7 δίποντα, 3/9 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο).Κάπως έτσι εξελίχθηκε και η 3η περίοδος,να παίρνει μικρές διαφορές, φτάνοντας μέχρι και το +11, αλλά να τις πετάει στα σκουπίδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πληρώνοντας την έλλειψη συγκέντρωσης στα… μετόπισθεν. Μια από τα ίδια και στο 4ο δεκάλεπτο, με το «τριφύλλι» να φτάνει μέχρι και το +14 με σερί 8-0 και να δέχεται επιμέρους σκορ 9-2 μέσα σε ένα δίλεπτο, κάτι που κράτησε μέσα στο παιχνίδι την Άλμπα.Ε, κάπου εκεί ήταν που ανέλαβε δράσηκαι καθόρισε τον νικητή του ματς. Ο αρχηγός του «επτάστερου» στα 4,5 τελευταία λεπτά θύμισε την απίστευτη εμφάνισή του στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ίδιο γήπεδο ή την απαράμιλλη παρουσία του στον 5ο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.8 πόντοι με 2/2 τρίποντα, μία ασίστ και μια φάση που ξεκίνησε από τον ίδιο και ολοκληρώθηκε με το αμαρκάριστο (και εύστοχο) τρίποντο του Γκραντ. Κομπιούτερ…Ιδιαίτερη μνεία θα κάνουμε, ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις επιθετικά (11 πόντοι) και φάνηκε πολύ πιο αποφασιστικός, πολύ πιο σίγουρος σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τον… διστακτικό εαυτό του, που βλέπαμε πέρυσι. Θετικό ήταν το πρόσημο και για τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν, οι οποίοι αρχίζουν να προσαρμόζονται και να «μαθαίνουν» το παιχνίδι της ομάδας του. Ο πρώτος είναικαι ικανότατος στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ ο δεύτερος σέντερ είναι αρκετά δυνατός κοντά στο καλάθι, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί λίγο στο τακτικό κομμάτι της παρουσίας του στην άμυνα.Ένα στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότιείχαν 7/23 τρίποντα, μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, αλλά έκτοτε είχαν 4/6 επί της ουσίας αν δεν καταμετρήσουμε την «άσκοπη» προσπάθεια τουέξω από τα 6,75μ. με ένα δευτερόλεπτο για το φινάλε.. Και ειδικά με αυτή την ομάδα, αυτό συνέβη κατά κόρον την περασμένη, μυθική σεζόν.Ολοκληρώνοντας,έκανε το… καθήκον του και απέφυγε το στραβοπάτημα σε μια «πονηρή» πρεμιέρα, ενώ έγινε πάλι φανερό ότι ακόμα δεν βρίσκεται ούτε στο 50% των πραγματικών δυνατοτήτων του. Ακόμα είναι ανέτοιμος και έχει τρομερά περιθώρια βελτίωσης. Για αυτό και χρειάζεται υπομονή από όλους μας…Υ.Γ. Αυτός ο κόσμος τρελαίνει ακόμα και τους πιο λογικούς! Περισσότεροι απότου «τριφυλλιού» βρέθηκαν στην Uber Arena και έδωσαν βροντερό «παρών»!

