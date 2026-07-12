Την απόκτηση του Γιαμ Μάνταρ ανακοίνωσε η Μακάμπι, με τον 25χρονο γκαρντ (1,90μ.) να αφήνει την Χάποελ για την έτερη ομάδα του Τελ Αβίβ υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα, δε, με ισραηλινά ΜΜΕ, οι αποδοχές του θα τον καταστήσουν τον πιο ακριβοπληρωμένο Ισραηλινό παίκτη μπάσκετ όλων των εποχών και μάλιστα με διαφορά.

Οι ετήσιες μεικτές αποδοχές του 25χρονου γκαρντ θα φτάνουν τα 3,5 εκατ. ευρώ (!), ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Όμρι Κάσπι, που όταν το 2019 επέστρεψε από το ΝΒΑ είχε καθαρές αποδοχές περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής με το Ισραήλ άσος είχε φέτος πενιχρή παρουσία στην Ευρωλίγκα με 3,1 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 16 εμφανίσεις, ωστόσο ήταν πολύτιμος για το εγχώριο πρωτάθλημα, όπου μέτρησε 15,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 28 αγώνες.

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