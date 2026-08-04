Θεσσαλονίκη: Έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά – Παρέμβαση εισαγγελέα

Ένα περιστατικό κακοποίησης άγριας ζωής συνέβη στην Ευκαρπία, όπου στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους.

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση εισαγγελέα για κακοποίηση άγριων ζώων.

Η καταγγελία και η αποκάλυψη

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αναφορά πολιτών για μία κατοικία όπου διατηρούνταν πέντε χελώνες στην αυλή της. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων, τα οποία διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν περισυλλέξει τα ζώα από πυρόπληκτη περιοχή, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα προστάτευαν.

Οι διασώστες τούς ενημέρωσαν ότι οι χελώνες αποτελούν είδος άγριας πανίδας και πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, εξήγησαν ότι η διατήρησή τους σε οικίες δεν ενδείκνυται, καθώς ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω πιθανής μεταφοράς βακτηρίων, όπως η σαλμονέλα.

Ο εντοπισμός των τεσσάρων βαμμένων χελωνών

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του Δασαρχείου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την καταγραφή και την επιστροφή των πέντε χελωνών στη φύση, τα μέλη της ομάδας εντόπισαν σε γειτονική αυλή ακόμη τέσσερις χελώνες. Εκεί διαπίστωσαν ότι τα ζώα ήταν βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Οι χελώνες περισυνελέγησαν άμεσα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου δέχονται εξειδικευμένη φροντίδα και υποβάλλονται σε διαδικασία καθαρισμού από την τοξική ουσία.

Έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λαδομπογιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στις χελώνες, καθώς το κέλυφός τους αποτελεί ζωντανό ιστό και συμμετέχει σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού τους. Η επικάλυψή του με τέτοιες ουσίες μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία και την επιβίωσή τους.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν οι βαμμένες χελώνες και να ταυτοποιηθούν όσοι ευθύνονται για την κακοποίησή τους.



Πηγή: ERT NEWS

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.