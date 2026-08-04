Σουδάν: Εντοπισμός 15 σορών ανταρτών από την Τιγκράι σε ποτάμι

Οι σοροί δεκαπέντε ανταρτών από την Τιγκράι βρέθηκαν χθες Δευτέρα σε ποταμιά παραμεθόριου χωριού στο Σουδάν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή, έπειτα από συγκρούσεις με τον στρατό της Αιθιοπίας τα προηγούμενα 24ωρα.

«Πολίτες ανέσυραν τα πτώματα 15 μαχητών στον ποταμό Σετίτ», είπε η πηγή αυτή στο νοσοκομείο Ουάντ αλ Χουλάια, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Στην ίδια δομή υγείας διακομίστηκαν εξάλλου «έξι τραυματίες (χθες) Δευτέρα».

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα με το Σουδάν τις τελευταίες ημέρες. Τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από νέες μάχες ανάμεσα σε ομοσπονδιακές δυνάμεις και αυτές του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF).

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών αφήνει να πλανάται ο κίνδυνος νέου πολέμου, ενώ δεν έχουν καν συμπληρωθεί τέσσερα χρόνια από το τέλος της αιματηρής ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στο TPLF και τον στρατό, που υποστηρίχτηκε από εγχώριες παραστρατιωτικές ομάδες και από τις ένοπλες δυνάμεις της Ερυθραίας.

Κατά υπολογισμούς της Αφρικανικής Ένωσης, ο πόλεμος αυτός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους.

Το Σάββατο, το TPLF κατηγόρησε την κυβέρνηση της Αιθιοπίας πως εξαπέλυσε «μεγάλη επίθεση του πεζικού».

Οι νέες συγκρούσεις, στην περιοχή Σερένινα, στη βόρεια Αιθιοπία, τερματίστηκαν την Κυριακή, σύμφωνα με τους αντάρτες, που δεν δημοσιοποίησαν απολογισμό των θυμάτων.

Οι αρχές στην Αντίς Αμπέμπα δεν έχουν σχολιάσει ως αυτό το στάδιο.

«Αρκετοί τραυματίες έφτασαν στο χωριό από την Αιθιοπία και φιλοξενούνται στο σπίτι τοπικού ηγέτη», είπε στο AFP αυτόπτης μάρτυρας στο μικρό χωριό Χαμνταγιέτ του Σουδάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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