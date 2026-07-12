ΠΑΟΚ: Στρώνει «χαλί» στον Τολιόπουλο, τα χρήματα που του προσφέρει

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κάνει δικό του τον Τζέντι Όσμαν. Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν θέλει να σταματήσει εκεί. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να αποκτήσουν και τον Βασίλη Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι διατεθειμένος να δώσει στον Τολιόπουλο 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αυτά τα χρήματα, είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που ο Έλληνας γκαρντ έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Στους πράσινους αναμένεται να πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ στην επόμενη διετία.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.