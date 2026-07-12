ΠΑΟΚ: Στρώνει «χαλί» στον Τολιόπουλο, τα χρήματα που του προσφέρει

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κάνει δικό του τον Τζέντι Όσμαν. Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν θέλει να σταματήσει εκεί. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να αποκτήσουν και τον Βασίλη Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι διατεθειμένος να δώσει στον Τολιόπουλο 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αυτά τα χρήματα, είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που ο Έλληνας γκαρντ έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Στους πράσινους αναμένεται να πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ στην επόμενη διετία.

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Πηγή: skai.gr

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